Yaiza Vila: «Luna Orleans es sencillez, sensibilidad y transparencia»

Luna Orleans, nombre artístico de la talentosa Yaiza Vila, es una de las nuevas voces de la música valenciana. La vila-realense presentará el 19 de febrero su más reciente trabajo musical titulado Origen. Este proyecto, compuesto por seis piezas, ofrece una propuesta única y cautivadora que fusiona el jazz, la música de autor y las raíces folclóricas de la península ibérica. Origen no solo es un homenaje a sus raíces, sino también un canto a la vida y una poderosa declaración de empoderamiento femenino que invita a la autorreflexión y al descubrimiento personal.

Su visión artística va mucho más allá del jazz, y su inquietud por explorar nuevos horizontes sonoros y conectar con tradiciones más profundas son elementos clave en su trayectoria, que empezó a despegar tras su paso por el programa televisivo La Voz. Exploramos con ella el viaje detrás de Origen, sus inspiraciones y su visión como artista en constante evolución.

Estás a punto de lanzar tu primer EP, Origen. ¿Qué significa para ti este proyecto y cómo refleja tu evolución como cantautora y músico de jazz?

Para mí, este proyecto es un paso muy valiente en mi carrera. Al final, sacar adelante un proyecto por tu cuenta es bastante complicado, y aventurarme a grabar un EP que nació hace dos años ha sido una aventura extraordinaria, en la que se refleja todo el aprendizaje que he ido obteniendo a medida que amplío mis conocimientos.

Ahora, más que nunca, se pueden apreciar elementos de jazz y de folclore.

¿Cuándo podremos escuchar el primer tema de ese trabajo? ¿Y qué puedes adelantarnos sobre él y cómo encaja dentro del concepto global de todo el álbum?

Finalmente, escucharemos esa primera canción el mismo día de mi actuación en el festival Jazz a Castelló, el 19 de febrero, en el Teatre del Raval. Es una canción muy especial que da nombre al disco, Origen, y es un claro homenaje a mis raíces. Lo más especial de todo es que el protagonista del videoclip que hemos realizado para la ocasión es mi tío Rafelito (hermano de mi abuelo), quien ha sido una parte muy importante en todo este proceso creativo en torno a la canción.

Luna Orleans está iniciando una prometedora carrera musical. / MEDITERRÁNEO

Como dices, este próximo 19 de febrero actuarás en la 33ª edición del Jazz a Castelló. ¿Cómo te preparas para un evento tan especial? ¿Habrá alguna sorpresa para los espectadores durante el directo?

Estoy bastante nerviosa, la verdad. Está siendo una etapa muy intensa para mí, con todos los preparativos que estoy llevando a cabo de cara a la publicación del EP. Desde los arreglos de las canciones y los ensayos hasta la puesta en escena, todo está siendo un verdadero reto.

En cuanto a las sorpresas... Lo cierto es que habrá que esperar al día 19 para desvelarlas. Solo puedo decir que merecerá la pena acudir.

Participaste en el programa televisivo La Voz en 2023, una experiencia que seguramente marcó tu carrera. ¿Qué aprendizajes o cambios te dejó esa etapa y cómo han influido en tu música actual?

La Voz me ha dado visibilidad y más confianza en mí misma. También me ha proporcionado herramientas para afrontar el directo. Sin embargo, la verdadera evolución de mi música se la debo a todo el esfuerzo que estoy haciendo estudiando mi carrera en el conservatorio y a mi profesora de canto, Sabina Witt.

El jazz es un género lleno de matices y emociones. ¿Qué te llevó a elegirlo como base de tu estilo musical, y cómo incorporas tu personalidad y tus raíces a este género?

En realidad, el jazz es la base de la música moderna, y yo quería -y quiero- tener una buena base para desenvolverme en un mundo musical cada vez más competitivo.

Al final, te nutres de todo lo que estudias y, de alguna forma, te ves influenciada por ello. Entonces, la incorporación de elementos de jazz es un proceso muy natural que ya he integrado.

Siendo de Vila-real, ¿cómo ha influido tu entorno en tu desarrollo como artista y en la creación de este EP? ¿Hay alguna conexión entre tu lugar de origen y Origen?

Yo nací en Vila-real, pero no me siento 100% vila-realense. Me explico. Como decía anteriormente el EP es un claro homenaje a mis raíces: a la parte materna, que viene de Hinojosa del Duque (Córdoba), y a la paterna, que viene de Aielo de Malferit (Valencia). Al final, mi entorno, principalmente mi familia, es una pieza clave en todo este proceso de creación y crecimiento.

Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a quienes te siguen y a los que descubrirán tu música por primera vez con este EP? ¿Cómo describirías la esencia de Luna Orleans?

Espero que disfruten y que cada uno pueda conectar con la esencia de sus raíces, sin olvidar nunca de dónde vienen. Y, por supuesto, les invito a conectar con la música, ya que, por lo general, las canciones hablan de temas de la vida cotidiana, como el miedo a perderse en el camino, el perdón y el empoderamiento para tomar decisiones.

En cuanto a mi esencia... Diría que Luna Orleans es sencillez, sensibilidad y transparencia.