El cantante de La Raíz no participará en la gira de reencuentro por una enfermedad: "solo pienso en curarme"

El cantante de La Raíz, Pablo Sánchez, ha anunciado hoy que no podrá participar en la gira de reencuentro de la banda valenciana porque ha de tratarse de una grave enfermedad que le ha sido detectada estos días. Aun así, y tal como ha señalado el propio artista, La Raíz continuará adelante con los conciertos. «La banda son 11 personas, me han dicho que haríamos lo que yo quisiera y les he dicho que tienen que hacerla, que es una gira de reencuentro y yo no sé cuando estaré disponible para poder cantar», ha señalado Sánchez en un vídeo.

Un vuelco inesperado

«A falta de un mes para empezar la gira, nuestras vidas y la de la banda sufren este inesperado vuelco —ha escrito La Raíz en un comunicado que acompaña al vídeo de su cantante—. No va a ser fácil hacer esto sin la persona que nos ha traído hasta aquí, pero él nos lo ha pedido y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas». «Os necesitamos con nosotros. Por La Raíz, por la música y, sobre todo, por Pablo», concluye el grupo valenciano que actuará en Castelló el 28 de junio.

Tras los dos conciertos celebrados en el Wizink Center de Madrid el pasado año, la gira de reencuentro de La Raíz dará comienzo el próximo mes de marzo en Bilbao. Su primera actuación en la provincia de València tendrá lugar en el Recinto Ferial de Mislata el 24 de mayo, con las entradas ya agotadas, y también tienen previsto participar en el festival Pirata Beach de Gandia en el mes de julio.

Fuerte dolor tras un estornudo

Según explica el cantante en su comunicado, fue hace dos o tres meses cuando empezó a notar unos dolores de espalda que se trató con fisioterapia. Aunque en un principio las resonancias a las que se sometió no detectaron nada grave, hace dos o tres semanas, y a raíz de un fuerte estornudo, empezó a notar un dolor más intenso. «Me hice otra resonancia y apareció que tenía una fractura en una vértebra, lo cual es raro porque de un estornudo no te rompes una vértebra», explica.

A partir de entonces, y ante la inminencia de la gira, el cantante de La Raíz se ha sometido a varias pruebas tras las que le han detectado «una enfermedad grave y crónica que tengo que batallarla desde ya», señala él mismo en su vídeo.

LaRaiz / Daniel Claudin

«Solo pienso en curarme»

Por ello, Sánchez se someterá a un tratamiento que le obligará a estar fuera de los escenarios. «Desde que me dijeorn lo que tenía lo único en lo que pienso ahora es en curarme, estar con la familia y obviamente el grupo y muchas otras cosas han pasado a un segundo, tercer o cuarto plano. Tengo que estar fuerte y tengo que estar en casa», explica.

Sánchez lamenta no poder participar en la gira de La Raíz ya que «yo mismo había ideado el encuentro y tenía muchas ganas, pero ahora solo tengo ganas de que todo esto pase». Aun así, el músico asegura que conforme se sienta se acercará a algún concierto y seguirá la gira desde casa «porque es un chute para mí». «Lo disfrutaré desde la distancia y seré un espectador más», ha dicho en su mensaje que concluye deseando «mucha fuerza a todos».