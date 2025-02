TEST 2025: Art contemporani amb essència clàssica

Amb una trajectòria consolidada com a plataforma de l’art contemporani més innovador, la Mostra d’Art i Creativitat TEST de Vila-real celebra la seua 12a edició reivindicant l’essència clàssica en l’art. A partir de l’1 de març, i fins al 18 de maig, el Convent, Espai d’Art es convertirà en l’escenari principal d’una exposició col·lectiva que reunirà l’obra de tres artistes: Daniel Dobarco, Laura Leal i Lolo Camino Sos. Paral·lelament, l’art urbà tornarà a ser protagonista amb la intervenció de Letsornot al pont de la Gallega, que sumarà una nova peça al museu obert del TEST.

Un diàleg amb l’essencialitat

La proposta col·lectiva d’aquest any al Convent connecta amb una tornada a l’origen artístic a través de materials i conceptes tradicionals, reinterpretats des d’una mirada contemporània. Segons el director de la mostra, Pascual Arnal, «els artistes han trobat de manera gairebé casual una resposta a la saturació tecnològica i superficial del nostre món actual, reivindicant la primordialitat».

La fotògrafa valenciana Laura Leal porta a la Mostra la seua obra 'Y allí que yo me pare'. / Laura Leal

Daniel Dobarco, pintor de Castelló, presenta Ultranoche, una obra que combina referències sacres amb l’imaginari fantàstic dels videojocs i la literatura. Figures d’àngels es despleguen en un univers nocturn, explorant la paradoxa dels contraris que travessa tota la seua producció artística.

La fotògrafa valenciana Laura Leal, per la seua banda, porta Y allí que yo me pare, un projecte que utilitza la imatge de monges de clausura per reflexionar sobre la feminitat i la recerca mística. Les seues fotografies intercalen imatges florals que evoquen la repetició i l’abstracció pròpies de l’espiritualitat.

Finalment, Lolo Camino Sos, escultor sevillà, aposta per la ceràmica amb Del hueco, de la forma y del color. Les seues peces busquen un equilibri entre la pintura i l’escultura, jugant amb els conceptes de calma i espai, essencials en el procés creatiu.

D’altra banda, el TEST 2025 també fa un pas més en la consolidació del seu museu d’art urbà a cel obert. Letsornot, nom artístic de Julián Martínez, intervendrà al pont de la Gallega amb El ritme de les coses. Inspirada en patrons geomètrics i formes de la naturalesa, aquesta obra serà la dotzena peça que enriqueix el llegat muralístic de Vila-real.

Suport als artistes

Un dels trets distintius del TEST des dels seus inicis és el suport continu als creadors emergents. Enguany, la mostra edita quatre llibres d’artista, dedicats a Daniel Dobarco, Laura Leal, Lolo Camino Sos i Dakota Hernández, autora del mural Veïnat de l’edició 2024. Els textos i dissenys reflecteixen la cura que caracteritza la Mostra d’Art i Creativitat, amb la tipografia Galana, de Carlos Martos, com a element unificador.

Letsornot serà l'encarregat de crear un nou mural a la ciutat de Vila-real gràcies al TEST. / MEDITERRÁNEO

Inauguració i activitats

La inauguració oficial de TEST 2025 tindrà lloc el pròxim 1 de març al Convent, amb la presència dels artistes i una primera visita guiada per contextualitzar les obres. A més, al llarg de l’edició es mantindran visites guiades, reforçant l’aposta d’aquest projecte cultural per fomentar la interacció amb el públic i despertar la curiositat pel fet artístic.

Amb aquesta nova edició, TEST consolida Vila-real com un referent de l’art contemporani a la Comunitat Valenciana, trencant inèrcies i donant visibilitat a les tendències més emergents de la creació actual.