Club del Río tanca la temporada d’hivern del cicle SONS Castelló

El Teatre del Raval es convertirà aquest dilluns, 17 de febrer, a les 20.00 hores, en l’escenari del concert de Club del Río, una banda madrilenya que arriba amb força per presentar el seu nou treball discogràfic, Canciones Inestimables, dins de la temporada d’hivern del SONS Castelló

«Club del Río no és només música, és una experiència en si mateixa», assenyalen els organitzadors del Cicle de Músiques Independents. Amb un estil propi que es mou entre el folk lluminós i melodies plenes de vida, el grup està format per sis músics amb una química única i una capacitat especial per transmetre alegria i llibertat. La seua música flueix com un riu, plena de matisos, influències diverses i uns jocs vocals que captiven des del primer acord. Els seus arranjaments exquisits converteixen cada cançó en una petita obra d’art que connecta amb el públic d’una manera màgica.

Club del Río presentaran a Castelló el seu últim treball discogràfic, 'Canciones inestimables'. / MEDITERRÁNEO

Nou treball

Aquest nou disc, Canciones Inestimables, és una mostra més de la versatilitat i del talent de la banda. Cada tema del disc és un viatge sonor que ens transporta a paisatges plens de llum, colors i emocions. Per als membres de Club del Río, la música no és només una passió, sinó una manera de viure, de compartir i de fer partícips als altres d’eixa energia positiva que els defineix.

Com ells mateixos diuen, el grup és com una finestra oberta al món, un lloc on tots som benvinguts, una mena de refugi sonor que ens ajuda a desconnectar de la rutina i a gaudir del moment present. És un espai de trobada on les emocions flueixen lliurement, on cada melodia esdevé un pont per connectar persones i experiències.

Taquilla inversa

El concert al Teatre del Raval no només serà l’oportunitat de descobrir les noves cançons d’aquest disc, sinó també d’endinsar-se en un espectacle ple de força, energia i autenticitat. Com sempre, l’entrada és voluntària, com tots els concerts del SONS Castelló.