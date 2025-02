Els crims tornen al Castelló Negre

El Patronat de Turisme ha presentat la 16ª edició del Festival Castelló Negre, un esdeveniment de referència per als amants de la novel·la negra. La capital de la Plana acollirà una nova edició d'este destacat certamen, que se celebrarà del 26 de febrer al 8 de març, amb una programació repleta d'activitats literàries i culturals.

Enguany, el festival comptarà amb la participació de reconeguts autors del gènere negre, com Rosario Raro, Marta Robles, Ignacio Martínez de Pisón, Leticia Sierra, Eva Cornudella, Arantxa Portabales i Laura Azcona, entre altres. A través de xarrades, debats i presentacions, els assistents podran conéixer de primera mà les seues obres i submergir-se en el fascinant món del crim i el misteri.

El festival també oferix activitats innovadores i dirigides a diferents públics. Entre elles, destaca el taller infantil de cuina basat en les receptes de Agatha Christie, que se celebrarà el 28 de febrer i el 7 de març en el Centre d'Oci Casalduch. A més, els amants del misteri podran gaudir de la ‘Murder Party Express’, una experiència de rol en viu organitzada pel Club Ávalon, que tindrà lloc els dies 1, 2 i 3 de març.

Visita teatralitzada al cementeri de Castello. / Mediterráneo

Visita al cementiri

Un dels esdeveniments més esperats és la visita teatralitzada pel cementeri de Castelló, titulada ‘Cartografia del crim’, organitzada per l'Associació Viure la Mort i amb guió de Queta Ródenas. Esta activitat se celebrarà el 7 de març i oferirà un recorregut ple d'història i relats foscos.

Per a les famílies, el 8 de març es desenrotllarà al Parc Ribalta l'activitat ‘Els detectius del medi ambient’, dirigida per Mónica Mira i amb la col·laboració de la Unitat del Seprona de la Guàrdia Civil, la Policia Local, Bombers de Castelló i agents mediambientals de la Generalitat.

El festival també aposta pel foment de la lectura entre els jóvens, portant la literatura negra als instituts IES Vicent Castell i IES Bovalar, acostant el gènere a les noves generacions.

Crims en el Menador

Una altra de les cites imprescindibles serà ‘Crims en el Menador’, amb una xarrada amb Marta Robles el 28 de febrer, seguida d'altres sessions amb Alberto Gil, Ignacio Martínez de Pisón i Santiago Tarín.

Eixe mateix dia, se celebrarà una taula redona sota el nom de ‘Virulències’, amb Jo Alexander, Fernando Garrido i Xus González. A més, s'entregarà el premi CSN 2025 a Ignacio Martínez de Pisón, que conversarà amb Pablo Tejada, organitzador de ‘Crims en el Menador’.

Presentació de la 16ª edició del Festival Castelló Negre. / Mediterráneo

Un atractiu turístic

L'acte de presentació ha comptat amb la presència de la regidora de Turisme, Arantxa Miralles; i Patricia Artero, organitzadora de l'esdeveniment. A més, van ser presents l'escriptora Queta Ródenas, representants de les llibreries Ábacus i Plácido Gómez, així com representants de l'associació Ávalon.

Miralles ha destacat la importància del festival com un "atractiu turístic i un recurs per a dinamitzar l'activitat de la nostra ciutat, fomentant un turisme específic i especialitzat". A més, ha subratllat que "esta iniciativa s'emmarca dins del pla per a descentralitzar el turisme i convertir Castelló en una ciutat viva i atractiva durant tot l'any". En esta línia, ha ressaltat que "la possibilitat d'atraure visitants apassionats pel gènere negre i la literatura en general reforça l'estratègia de consolidar esdeveniments que enriquisquen l'oferta turística de la ciutat i la convertisquen en un referent cultural a nivell nacional i internacional”.

Un festival amb història

Des de la seua creació en 2010, Castelló Negre s'ha consolidat com el principal festival de gènere negre de la costa mediterrània. Nascut de la iniciativa d'escriptors, cineastes i artistes plàstics, l'esdeveniment ha evolucionat fins a convertir-se en un referent cultural, combinant literatura, cinema i arts plàstiques.

Al llarg de les seues edicions, el festival ha apostat per una programació diversa, amb tallers temàtics, exposicions, concursos i col·loquis que han consolidat el seu prestigi a nivell nacional. Enguany, Castelló Negre torna a situar a Castelló en l'epicentre de la cultura, reafirmant el seu compromís amb el turisme literari i la divulgació del gènere negre.