Aitana muestra su “transformación” personal y como artista en su nueva serie documental en Netflix

La cantante Aitana Ocaña (Sant Climent de Llobregat, 1999) vuelve a ponerse frente a una cámara, pero esta vez no es para interpretar ningún papel sino para ser ella misma mostrando su vida tal y como es en la nueva docuserie de Netflix, 'Aitana: metamorfosis', que se estrena el próximo 28 de febrero. Como preparativos, la artista y su equipo organizaron una presentación este jueves en Madrid en un espacio creado para sus fans bajo el nombre de 'Metamorfosis Studio', donde podrán sumergirse en el universo de la cantante a través de varias exposiciones.

A través de esta docuserie, compuesta por seis episodios, Aitana quiere acercarse más a su público mostrando la evolución que ha tenido en el mundo de la música desde que se presentó con 18 años a Operación Triunfo hasta la actualidad. A día de hoy, la catalana se ha convertido en una de artistas más importantes a nivel nacional y con un peso importante en el panorama musical internacional. Una de sus últimas hazañas fue conseguir vender todas las entradas de dos fechas de conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu.

Al principio, este proyecto comenzó siendo un documental para mostrar la preparación de la catalana para las dos fechas en el Bernabéu, pero tras la cancelación de los conciertos debido a la presión vecinal por el ruido que producían los eventos musicales, el propósito cambió completamente. Finalmente, el proyecto ha terminado siendo “un regalo más para los fans para que entiendan un poco todo por lo que he pasado” tal y como explicó la artista a los medios durante la presentación en Madrid.

Un año de transformación

Bajo la dirección de Chloé Wallace, responsable de series como ‘Un cuento perfecto’ de Netflix o la película ‘Mala Influencia’, ‘Aitana: Metamorfosis’ muestra el día a día de la artista, con sus partes buenas y malas, para reflejar finalmente su crecimiento y madurez personal y profesional. “Desde el primer momento fui muy clara con ella con las cosas que quería enseñar y que quería mostrar” cuenta Wallace durante la presentación, que se ha querido centrar en “como una estrella del pop como ella es capaz, a sus 25 años, de hacer las cosas que hace”.

Aitana Ocaña y Chloé Wallace durante el estreno de su nueva serie documental para Netflix. / Europa Press

Wallace deja un poco de lado durante la serie la vida amorosa de la catalana, que en muchas ocasiones se ha visto envuelta en noticias que la relacionaban con ciertos actores, cantantes o, incluso, futbolistas, porque considera que “hay muchas cosas más interesantes sobre Aitana que sus relaciones”. Sin embargo, aclara que es inevitable tratar estos temas durante el documental, ya que "es humana" e incluso, en algún momento de la grabación, llegan a bromear sobre este tema.

En el documental, la catalana muestra, sobre todo, su "transformación" que es "un poco todo lo que estoy viviendo" en el último año. Este proceso de cambio también se reflejará en su nuevo disco cuyo proceso de grabación y de creación se podrá ver en la serie, ya que ha sido uno de los proyectos en los que ha estado trabajando durante los últimos meses. Todavía se desconoce el nombre del que será su cuarto disco en su carrera musical, ya que a la artista le "gustaría ir dando pildoritas". La última fue la publicación de 'Segundo Intento', una de las canciones que formará parte de este trabajo y en la que se puede escuchar un cambio en su estilo musical.

El otro lado de la fama

Al tratarse de una serie documental que enseña el día a día de la cantante, también hay un espacio para mostrar el lado oscuro de la fama. En su caso, como ya explicó esta semana en una entrevista en el programa de 'La Revuelta', fue diagnosticada de depresión en el mes de diciembre. "Intento tratar ese tema de una forma natural explica, aunque ya especificó en otra entrevista en la Cadena SER que le "cuesta mucho hablar de ello porque creo que la gente puede minimizarlo".

La catalana no tiene problema en reconocer que actualmente está "con medicación" y asegura que seguirá así un tiempo, "porque no es algo que me pueda erradicar de un mes para otro". Así es como la salud mental y, en este caso, la depresión se han convertido en otro de los temas importantes que ha querido destacar en este documental. Una de las "curas" que ha utilizado para la depresión, y que se puede ver en el documental, son sus canciones, que ha descubierto que las hace "porque me curan", ya que "una canción te hace ver qué te mueve por dentro".

Actualmente, "considero que estoy mejor" explica Aitana, pero aclara que "tengo días buenos y días malos" como es el caso del día de la presentación que reconoce que, al saber que se iba a enfrentar a todas las cámaras, no sabía como lo iba a llevar ya que "no es como antes, me pongo más nerviosa". Sin embargo, considera importante hablar sobre estos temas en público y en los medios, algo que pensaba que iba a ser imposible para ella porque "hace dos meses pensaba que no iba a poder volver a la tele, porque me iba a dar un ataque de pánico".

El próximo 28 de febrero estarán disponibles todos los capítulos en los que se podrá conocer un poquito más a la artista que reconoce que tiene "muchísimo miedo" por el estreno, porque "creo que va a haber muchas críticas". Este temor viene dado porque considera que se pueden descontextualizar muchas de las escenas que se podrán ver en la serie, por lo que recomienda que "si lo van a ver que lo vean entero" y así "entiendan un poco de dónde viene toda esa locura y cómo se acaba concluyendo y desarrollando todo".