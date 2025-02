Lucía Sales mostra el seu art a l'EASD de Castelló

El claustre de l'Escola d'Art i Superior de Disseny (EASD) de Castelló acull la primera exposició en solitari de la dissenyadora castellonenca Lucía Sales Gual. La mostra, titulada dLucía, el reflejo de un juego personal és una de les activitats destacades de les jornades de disseny CREACTIVA 2025 que se celebren entre el 24 i el 28 de febrer.

En aquesta proposta expositiva, Sales comparteix amb el públic el seu procés creatiu i la visió personal que marca la seua trajectòria artística, una proposta visual que explora les emocions i les formes a través d’una fusió entre el disseny digital i les tècniques tradicionals de pintura. La dissenyadora convida els espectadors a gaudir d’un joc estètic entre el blanc, el negre i el color, on les obres guarden una interrelació entre el minimalisme i la vitalitat cromàtica que defineix l’estil de dLucía.

Un viatge a través de quatre col·leccions

L’exposició es divideix en quatre col·leccions diferenciades que mostren les últimes creacions de l’artista: Retrats, FragmentsEntorns i Interpretacions. La primera part de la mostra es nodreix del realisme, amb obres realitzades en grafit que capturen detalls precisos i fins, utilitzant el gouache per introduir tocs de color subtils que donen vida i contrast a les peces. Retrats i Fragments són una exploració de l’estudi de la figura humana i la representació de moments congelats en el temps, on l’artista posa de manifest la seua destresa amb el grafit com a eina de precisió.

Alunes de les obres digitals de l'artista que ara es poden veure a l'EASD. / MEDITERRÁNEO

Per la seua banda, les col·leccions Entorns i Interpretacions donen pas a l’evolució digital del seu treball, on l’artista es veu captivada per les possibilitats infinites del disseny digital. En aquestes obres, les línies pures en blanc i negre prenen protagonisme, mentre que un punt de color esdevé la signatura que identifica cada peça. Aquest element de contrast, subtil però potents, aporten una dimensió diferent i distintiva al conjunt de l'exposició.

Una inauguració íntima

L’acte d’inauguració, celebrat dijous 20 de febrer, va tenir lloc al primer pis del claustre de l’EASD Castelló, on la dissenyadora va compartir amb els assistents les històries que hi ha darrere de cadascuna de les obres. Lucía Sales va explicar com el seu treball ha anat evolucionant durant els anys, des dels seus inicis a l'escola de disseny fins a la consolidació del seu llenguatge visual propi. Aquesta exposició és el fruit d’anys de recerca, experimentació i transformació de la seua passió en una forma d'art única, que destaca per la seua capacitat d’interpel·lar i captivar al públic.

Lucia Sales va explicar alguns dels secrets que s'amaguen en les seues peces. / MEDITERRÁNEO

Sobre Lucía Sales

Lucía Sales va començar la seua formació com a dissenyadora a l'EASD Castelló en 1996 i des de llavors ha compaginat els estudis amb la seua carrera professional. La seua inquietud creativa l’ha portat a explorar una àmplia gamma de tècniques i llenguatges visuals fins a trobar el seu propi estil, reconegut per la seva capacitat de fusionar el disseny digital amb l'art tradicional de manera innovadora. Amb dLucía, el reflejo de un juego personal, l’artista no només presenta la seua obra, sinó que també ens convida a submergir-nos en el seu procés creatiu i a gaudir de la riquesa de les seues composicions.

L’exposició, que es pot visitar de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores, estarà oberta fins al pròxim 11 d'abril, oferint una oportunitat única per descobrir l'univers artístic de Lucía Sales a través de la seua primera exposició individual.