'Amazona', de Nuria Bueno, ganadora del premio Tuber Melanosporum 2025 de 'Morella negra'

Nuria Bueno nació en Madrid en1971. En sus orígenes laborales fue guionista de Globomedia en series como Compañeros, Más que amigos, Lex, El Internado y Águila Roja. En la actualidad reside en la provincia de Ávila disfrutando de la belleza de sus paisajes y buscando el arraigo a la tierra y a la vida. Aprovechó la pandemia para realizar un sueño, gestar su primera novela. El sueño de escribir continúa con una segunda y una tercera entrega.

A los siete años, con tan solo un bolígrafo y un papel, descubrió que con algo tan simple y pura imaginación podía alcanzar cualquier límite. Se decantó por la novela negra gracias al desafío que supone ir ordenando las piezas que componen un crimen,hasta descubrir alcriminal y sus motivaciones. Nuria es una escritora cuyo propósito principal es divertirse y disfrutar del viaje que supone el desarrollo de su novela.Da forma a una idea con principio y final definidos,dejando abiertos los detalles para incorporarlos a medida que fluye su imaginación.

Amazona es un thriller que pone de manifiesto un grave problema que representa una lacra en la sociedad actual. El maltrato psicológico como tema principal, derivado en violencia vicaria, te mantiene en vilo desde el primer párrafo de la novela. Adriana, la protagonista, debe luchar contra la creencia de una locura interior y la incomprensión de su familia y de sus amigos.

Ser seleccionada finalista al premio TuberMelanosporum lo ha calificado como un regalo inesperado recibido con mucha ilusión.

¿Recuerdas qué libro o motivo fue el que hizo que desearas convertirte en escritora?

El primer motivo fue jugar. Lo mejor que pudo pasarme, a mis 7 años, fue descubrir que con un bolígrafo y un cuaderno no me hacía falta ninguno de los juguetes que veía por la tele o que tenían mis amigos. Que escribiendo podía alcanzar lugares de diversión que eran apasionantes y donde no había más límite que el que yo pusiera, ni necesitaba pedir permiso, ni ahorrar para comprar accesorios, ni se agotaban las pilas... sólo imaginación y papel en blanco. El asombro por ese descubrimiento pervivió en el tiempo y conseguí hacer de ello mi profesión.

¿Por qué escribir novela negra: necesidad inconfesable, morbo irresistible, desafío existencial, vivir los crímenes sin sufrir las consecuencias?

En la novela negra suele presentarse un suceso criminal fragmentado e incompleto cuyas claves se van suministrando de forma gradual; a mí me atrae la parte interactiva que invita al lector a que actué: a que ordene las piezas e intente recomponer el crimen a la vez (y si puede, antes) que el personaje que investiga.

¿Cómo es tu rutina para escribir y cómo lo compatibilizas con el resto de tu vida?

Escribo por las mañanas de 8:30 a 14:00.

Excepto durante las temporadas en las que al mismo tiempo estoy trabajando en un guión; entonces avanzo en la novela por las tardes, le dedico menos tiempo, y me sirve sobre todo para desconectar del guión.

¿Eres de los que tienen la estructura de la novela cerrada antes de empezar o el argumento va modificándose a medida que escribes?

Cuando empiezo a escribir, necesito conocer cuál es el final y los hitos más importantes del argumento, pero prefiero no cerrar los detalles porque así puedo dejarme sorprender por lo que va llegando a la historia, que suele ser más cuanto más abierta esté yo a dejarlo entrar. Si escribo es para divertirme, y lo más divertido de la creación es el viaje, las vueltas del camino, lo que te va saliendo al paso...

¿Qué pensaste al ser seleccionado como candidato al premio TuberMelanosporum y qué significa para ti estar en un festival como Morella Negra Com la Trufa?

Lo he recibido como un regalo inesperado, que son los que más ilusión hacen. Que Amazona haya merecido la atención entre las más de cien novelas consideradas para el TuberMelanosporum, ya es un premio en sí mismo, así que lo vivo desde ya con mucho agradecimiento, con independencia del fallo final.