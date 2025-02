Tres libros y tres miradas literarias castellonenses para este primer trimestre de 2025

El invierno es, o suele ser, la estación del recogimiento, del calor doméstico, del placer de estar en casa mientras el frío golpea las ventanas. Es también el tiempo perfecto para leer, para dejarse atrapar por historias que envuelven al lector como una manta gruesa y le transportan a otros mundos sin moverse del sofá. Hay algo en la quietud de los días cortos, en la luz tibia de las tardes que piden té y silencio, que convierte la lectura en un refugio. Entre mantas, junto al calor de una estufa o al abrigo de una lámpara de mesa, los libros ofrecen la increíble posibilidad de viajar sin desplazarse, de explorar sin moverse de ese rincón favorito del hogar.

Este primer trimestre del 2025, Castellón es protagonista de la escena editorial nacional gracias a tres autores de la terreta que publican nuevos trabajos, muy diversos entre ellos, pero no exentos de la calidad a la que ya tienen acostumbrado a sus lectores. Hablamos de tres propuestas que transitan del crimen al delirio, del recuerdo a la pintura, del pasado al presente más inmediato, y sus autores son el almazorense Robert Juan-Cantavella (que vuelve a publicar una novela tras siete años de ausencia en las librerías), Julio César Cano (quien comparte una nueva aventura y caso del ya célebre inspector Monfort) y la vila-realense Paula Bonet (que se encarga de inaugurar en Anagrama la colección Intervenciones, «una invitación a reimaginar y a aportar nuevas interpretaciones de las obras del catálogo de Anagrama a través de distintos lenguajes artísticos, redescubriéndolos desde otro ángulo», como señalan desde la propia editorial barcelonesa).

Las tres novedades editoriales de autores castellonenses. / MEDITERRÁNEO

Chirbes y Bonet

En 2017, la prestigiosa editorial Anagrama publicó El año que nevó en Valencia, dos años después de la muerte de su autor, Rafael Chirbes. Ahora, ocho años más tarde, el sello que fundara Jorge Herralde brinda la posibilidad de ver y disfrutar el diálogo imposible entre el propio Chirbes y su escritura, y Paula Bonet y su pintura gracias a una reedición de este mismo texto en el que la autora y artista vila-realense rinde homenaje al de Tavernes de la Valldigna, verdadero maestro de la narrativa contemporánea.

El año que nevó en Valencia, que verá la luz a finales del próximo mes de marzo en dos ediciones (una a 26,9 euros y otra limitada a 89,9), es un acto de intervención pictórica sobre la palabra de un autor que nunca dejó de mirar la luz de Valencia con la intensidad de quien sabe que las sombras son necesarias para definir los contornos. La obra fusiona la imagen con la palabra, la nieve con la tinta, la presencia con la ausencia. Chirbes, que legó un retrato feroz de la sociedad, aparece aquí con la textura de lo inacabado, de lo que sigue dialogando con nosotros. Bonet, con sus 40 pinturas (que van desde los 40 x 25 cm hasta los 400 x 200 cm), se sumerge en ese universo y lo reinterpreta, transformando el texto en una experiencia visual y emocional. Como la propia Paula Bonet señala en el epílogo de esta publicación: «Mi año que nevó en Valencia ocupa más de cuarenta pinturas... y yo no puedo sentir más que agradecimiento».

Cabe destacar que este es el tercer título que Bonet publica en Anagrama tras su debut en la novela en 2021 con La anguila y, un año más tarde, en 2022, con Los diarios de la anguila.

El silencio de un corazón roto

Castelló también es escenario de crímenes, de sombras que se ocultan entre las luces del Mediterráneo. En Corazón en silencio (Maeva), Julio César Cano nos lleva de nuevo al mundo del inspector Monfort, quien, en esta séptima entrega de la serie, se enfrenta a una trama que huele a desesperación y violencia. Jóvenes extranjeros asesinados y un asesino que se quita la vida tras cada crimen.

El inspector Monfort, ese policía melancólico que camina entre la bruma del deber y los espejismos de su vida personal, tiene que enfrentarse a una investigación que se convierte en un desafío contrarreloj. Pero no solo eso: su propio corazón está en una encrucijada. La jueza Elvira Figueroa y la salud de su padre son los otros frentes abiertos en la vida de un hombre que siempre parece sacrificarlo todo por la verdad. Una verdad que, en ocasiones, se oculta en los rincones más oscuros de la capital de la Plana. Sin duda, el regreso del inspector Monfort es siempre una buena noticia.

Delirio epistolar de Piatkun

Y luego está Detente bala (Candaya), la apuesta del almazorense Robert Juan-Cantavella, que presentó el 20 de febrero en la librería Argot de la capital de la Plana acompañado por Óscar Gual. Se trata de una novela que es un laberinto de palabras, un juego de espejos donde realidad y ficción se retuercen hasta confundirse. Su protagonista, Franco Piatkun, es actor de novela, conspirador de la literatura rusa y enemigo de Nikolái Gógol. Un personaje que, a través de diez cartas, nos lleva por su memoria trastocada, sus delirios de plagio y su deseo de escribir lo que nunca se escribió.

Robert Juan-Cantavella (a la izquierda) y Óscar Gual, durante la presentación de 'Detente bala' en Argot. / Argot

Juan-Cantavella regala al lector una sátira feroz, una novela epistolar que se burla de los propios mecanismos de la literatura, que juega con la idea de la originalidad y la repetición, que se pregunta hasta dónde puede llevarnos la ficción cuando decidimos rendirnos por completo a ella. Detente bala es, en esencia, un grito de guerra contra la solemnidad, una carcajada en medio del abismo.

En definitiva, tres libros, tres miradas, tres formas de entender la literatura. La provincia de Castellón vibra en las páginas de estos autores, y el invierno e inicios de la primavera de 2025 se tiñe de palabras que no solo cuentan historias, sino que las transforman en experiencias. Porque, al fin y al cabo, la literatura es eso: una nieve que no se derrite, un corazón que no deja de latir, una bala que nunca se detiene.