Katya Adaui: una cartografía de afectos

Katya Adaui regresa al cuento con Un nombre para tu isla, publicado por Páginas de Espuma, y lo hace con la destreza de quien sabe que cada historia es un archipiélago de emociones, tensiones y afectos. En esta colección de relatos, la autora peruana explora la fragilidad y la fortaleza de los vínculos humanos, disecciona la soledad y la comunidad, y nos invita a preguntarnos cómo construimos los puentes entre nuestras propias islas.

El título de esta nueva colección de relatos ya es una declaración de intenciones. La imagen de la isla evoca tanto la individualidad como la necesidad de conexión. «Siempre me ha generado aprensión esa idea del turismo masivo, de un crucero que descarga a cientos de personas en un lugar pequeño. Pero también me interesa lo contrario: qué significa tener el privilegio de estar solo, o creer que queremos estarlo», me explica Adaui, con quien me reencuentro después de cuatro años. Esa tensión entre el deseo de intimidad y la inevitable presencia del otro es una de las grandes pulsaciones del libro.

'Un nombre para tu isla' es el nuevo libro que Adaui publica en Páginas de Espuma tras 'Geografía de la oscuridad'. / Isabel Wagemann

Los personajes de Un nombre para tu isla están siempre en tránsito, no solo físico sino emocional. Se debaten entre lo que dicen y lo que callan, entre el anhelo de escapar y la necesidad de quedarse. «Por dentro estamos mudando todo el tiempo. Nos contradecimos, damos información contradictoria a los demás y a nosotros mismos. Y además, vivimos con la obligación de que todo sea genial, de que ‘no decaiga’. Esa crispación del disfrute forzado también me interesa explorarla», dice la autora.

Espacios de tránsito

La narrativa de Adaui se construye a partir de espacios de tránsito: aeropuertos, barcos, pasillos de hotel, habitaciones donde el tiempo parece suspendido. «Me fascina esa pérdida del tiempo, porque es lindo no saber si es lunes o martes, es lindo perder el piso. Mis personajes no googlean, no usan Wikipedia, preguntan. Y eso los obliga a conversar», reflexiona. En un mundo donde la inmediatez y la sobreinformación parecen dominarlo todo, la autora se permite ralentizar el tiempo, explorar la pausa y el diálogo, devolviendo la comunicación a su esencia más pura.

'Un nombre para tu isla' Autora: Katya Adaui Editorial: Páginas de Espuma 120 páginas; 16 euros

Uno de los aspectos más notables de esta colección de cuentos es el tono de la escritura, que ha evolucionado hacia una mayor apertura y fluidez. «Antes me obsesionaba la elipsis, pero ahora quiero que mis personajes hablen, que se entiendan pese a los malentendidos. No quiero asfixiar la vida», me confiesa. Esta decisión estilística se traduce en relatos que respiran, que fluyen con naturalidad, sostenidos en la riqueza de los diálogos y en la forma en que los personajes se dicen y se desdicen. Sus protagonistas, más que héroes de sus propias historias, son individuos en búsqueda de sentido, atrapados en esa danza constante entre la palabra y el silencio.

Un tejido de relaciones

El libro se articula como un tejido de relaciones, como una cartografía de afectos donde la amistad y el amor son refugio y tormenta. «Me interesa cómo la gente se cuida, cómo hace casa con otros. Descubrí que domesticar también significa construir un hogar juntos, y eso resuena mucho en el libro. No es autobiográfico, pero quiere a sus amigos como yo quiero a los míos», dice Adaui.

Asimismo, la autora de Geografía de la oscuridad, con el que fue merecedora del Premio Nacional de Literatura 2023 de Perú, encuentra en lo cotidiano una fuente inagotable de historias y significados, abordando la complejidad de los lazos humanos con una sensibilidad única. Así, puede decirse que en este Un nombre para tu isla hay una exploración profunda del lenguaje como vehículo de conexión y distancia. La forma en que los personajes se comunican, las palabras que eligen y las que omiten, todo juega un papel fundamental en la construcción de la atmósfera de los relatos. «Las palabras nos pueden salvar o condenar. A veces, una frase dicha a destiempo o con la entonación equivocada cambia por completo la historia de una relación», señala Adaui. En este sentido, su escritura se convierte en una especie de orfebrería emocional, donde cada término parece estar cuidadosamente seleccionado para resonar con el lector.

El resultado es un libro que no solo nos invita a mirar nuestras propias soledades, sino también las formas en que las compartimos. Con una prosa afilada pero cálida, Katya Adaui recuerda que, aunque a veces parezcamos islas, siempre estamos buscando un puente hacia el otro. Un nombre para tu isla se erige así como un mapa de emociones, una geografía de afectos en la que cada relato es una coordenada en la vasta e inexplorada cartografía del corazón humano.