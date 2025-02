Ignacio Martínez de Pisón: «La literatura tiene siempre una dimensión moral, pero sin necesariamente juzgar»

Ignacio Martínez de Pisón es uno de los escritores más destacados de la literatura contemporánea española. Con una obra que abarca distintos géneros, se ha ganado un lugar privilegiado en el panorama literario nacional, cautivando a los lectores con un estilo narrativo refinado y una profunda reflexión sobre los aspectos más oscuros y complejos de la historia reciente de España.

Su obra se distingue por explorar las cicatrices del pasado, las tensiones sociales y los dilemas morales que marcan la vida de sus personajes. Es por ello que Martínez de Pisón no solo ofrece relatos profundos sobre la condición humana, sino que también ahonda en los traumas colectivos y las heridas abiertas por la historia reciente del país.

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Ahora suma uno más, el premio a toda una trayectoria que concede el festival Castelló Negre —y que ya han recibido, entre otras, Rosa Montero o Marta Sanz, por citar un par de nombres—, que recoge este sábado, 1 de marzo, en el Menador, Espai Cultural de la capital de la Plana. Un día antes, el 28 de febrero, formará parte de una de las mesas redondas del certamen castellonense junto al periodista Santiago Tarín.

El autor aragonés participa en una mesa redonda este 28 de febrero en el Menador, Espai Cultural. / J. M. López

En esta entrevista, Martínez de Pisón reflexiona sobre su trayectoria literaria, la evolución de sus temas, y su relación con la literatura negra, el crimen y la memoria histórica. A través de sus respuestas, se puede descubrir no solo su visión sobre el mundo literario, sino también su compromiso con algunas de las cuestiones más fundamentales de la sociedad.

Recibir un premio a toda una trayectoria en un festival dedicado a la novela negra resulta, cuanto menos, curioso, dado que su obra no se inscribe en ese género. ¿Cómo interpretas este reconocimiento dentro del Castelló Negre?

En realidad, mis libros, que al principio, sí que es verdad, no tenían nada que ver con la criminalidad, poco a poco se han ido acercando al ámbito del derecho penal, ¿no? Es decir, si pensamos en que ya hay alguna pequeña estafa en Carreteras secundarias, de mediados de los 90, pero sobre todo si empezamos a pensar en libros como Enterrar a los muertos, que gira en torno a un asesinato —es una investigación sobre un asesinato en la Guerra Civil—, y luego Filek, que es otra investigación sobre un estafador que realmente existió, un austríaco que incluso llegó a engañar a Franco con la fórmula de una falsa gasolina sintética.

«España tiene una historia tan larga que, inevitablemente, tiene un cuerpo lleno de cicatrices, y muy particularmente cicatrices producidas en el siglo XX»

Ciertamente, si bien no escribes novela negra en sentido estricto, muchos de tus libros exploran temas que son o pueden ser ejes fundamentales del género.

Así es. En otros de mis libros posteriores, al final aparecen cosas que no estaban en esas primeras obras, como la violencia y las armas. Castillos de fuego, que publiqué en 2023, es una historia ambientada en los primeros años de la posguerra y, la verdad, en ella hay mucha muerte porque era una época de mucha muerte, una época de mucha represión, una época de mucha violencia. Y aunque ninguno de mis libros se adscribe al género negro, hay unos cuantos que rozan, por lo menos, si no el género, sí el mundo de la violencia y el de la criminalidad.

El Castelló Negre es un festival que gira en torno a la exploración del crimen, la moral y la justicia, y en tu obra hay un interés por la memoria y por la repercusión de ciertos actos en la vida de los personajes. ¿Hasta qué punto te interesa la dimensión moral de la literatura?

La literatura tiene siempre esa dimensión moral, es inevitable, pero sin necesariamente juzgar. Los escritores no tenemos que ser moralistas ni tenemos que ser jueces, pero hay que llevar a los personajes a situaciones extremas en las que, efectivamente, sus principios se vean comprometidos, a dilemas que tengan una carga dramática que el propio lector pueda reconocer y que pueda imaginarse en una situación parecida, en la que cualquiera de las opciones que elija signifique una pérdida.

Y ese tipo de dilemas son muy productivos en la literatura, porque al lector le gusta vivir los problemas y dificultades de forma vicaria, por delegación, a través de los personajes de las novelas.

'Ropa de casa' Ropa de casa (Seix Barral) es el último libro publicado por Ignacio Martínez de Pisón. En palabras del propio autor: «El lector de Ropa de casa se encontrará con el retrato de un joven más bien corriente, ni alto ni bajo, ni guapo ni feo, ni bueno ni malo, pero dotado, eso sí, del don de saber contar historias. Mi idea precisamente era aprovechar ese don para contarme. Para contarme y, sobre todo, para contar una época».

Uno de los elementos más característicos de tu escritura es la mirada sobre la historia reciente de España, con un énfasis en las heridas del pasado. ¿Crees que el pasado sigue siendo un 'crimen' sin resolver en la literatura y en la sociedad española?

Todos arrastramos heridas, las personas y la sociedad. Arrastramos heridas del pasado y, cuando te haces mayor, o cuando un país es ya un país con mucha historia, esto es, un país «viejo» como España, evidentemente arrastra achaques de la edad.

España tiene una historia tan larga que, inevitablemente, tiene un cuerpo lleno de cicatrices, y muy particularmente cicatrices producidas en el siglo XX. El siglo XX fue, al menos durante unos años, quizá los años más convulsos de la historia de España, al menos los años más convulsos en época de paz, porque los primeros años de la posguerra no tienen parangón con otros periodos de paz de la historia de España.

Y todo va dejando una huella, toda cicatriz es una antigua herida, y el organismo está lleno de cicatrices que son el recuerdo de viejas heridas que, aunque se cierren, el recuerdo sigue ahí. Tú no puedes explicar la historia de España sin remontarte a la expulsión de los judíos, por ejemplo, y sigue siendo una herida que, aunque esté cicatrizada, sigue siendo algo que nos ha marcado y que nos ha marcado de una manera para siempre.

« A través de las cosas peores que pueden hacer los miembros de una sociedad, entendemos también cómo es la sociedad»

Participas este 28 de febrero en la mesa redonda 'Sobre el bien, el mal (y el regular)', que promete un debate interesante sobre los límites de la moral. En ella estará también Santiago Tarín, autor de Los crímenes de los pasos perdidos. Su libro se sumerge en casos criminales que marcaron la historia de España. En tu literatura, los personajes rara vez son completamente buenos o malos, sino que se mueven en una zona intermedia.

Curiosamente, y después de leer precisamente el libro de Santiago Tarín, que es una especie de recorrido por su propia biografía de periodista de sucesos sobre los crímenes que ha investigado a lo largo de 40 años, él mismo hace como una discriminación entre algunos delincuentes que lo son por unas circunstancias determinadas, porque tenían que comer, robaban para comer o mataban para huir de vete tú a saber qué o mataban accidentalmente, ¿no?

Digamos que la mayoría de los delitos, según le dijo un juez en una ocasión, se hacían por dos motivos: el sexo o el dinero. Por tanto, el mal, en principio, para esas personas es una cosa lejana, es decir, las cosas se hacen por motivos claros. Pero hacer cosas malas por hacer el mal, así en abstracto, es lo más difícil de entender, y sin embargo, entre los casos que él ha investigado hay varios. Hay uno, por ejemplo, de un criminal famoso que llamaban El Arropiero, que es un tío que un buen día, en los años 70, es detenido como sospechoso por haber perpetrado un crimen, crimen que confiesa haber realizado, pero es que además dice haber matado a otras 47 personas. Así, este criminal se pone a contar cómo iba matando a la gente por el simple placer de hacer el mal, de hacer daño, de matar. Así pues, efectivamente, en una pequeña proporción de la población, el mal es una de las cosas que les hace ser como son: esa inclinación hacia el mal. Son psicópatas.

Hay un porcentaje de la población que directamente son psicópatas y no sienten el dolor de los demás, no empatizan, no son capaces de ponerse en el lugar del otro y de sufrir el dolor que causan, saber cómo se siente el dolor cuando lo causas. Y esas personas, lo peor de todo, es que muchas de ellas han prosperado en la política, en los negocios y en la banca. Pero, en fin, la mayoría de la gente, cuando hace cosas malas, no quiere decir necesariamente que sean malos. Muchas veces haces cosas malas sin ser necesariamente malo.

A raíz de esto, no sé qué opinas del auge del ‘true crime’ como género narrativo.

A mí, como la realidad me interesa tanto, veo en el true crime una forma más de contar la realidad, de contar cosas que han ocurrido, solo que en vez de recurrir a la imaginación se recurre más bien a hechos reales. Sería más bien una forma nueva del periodismo de sucesos, una forma más literaria del periodismo de sucesos. Pero, vamos, esto no es nuevo, esto se ha hecho siempre. Galdós, hace 150 años, ya escribió sobre el crimen de la calle Fuencarral, en Madrid.

Con esto quiero decir que es un género que no es absolutamente nuevo. A mí lo que me parece bien es que, efectivamente, haya encontrado un público, un público en productos audiovisuales y en libros, porque es un género que funciona muy bien en series de televisión, y es una manera de retratar a una sociedad. A través de las cosas peores que pueden hacer los miembros de una sociedad, entendemos también cómo es la sociedad, es como ver el lado oscuro de nuestra sociedad, qué parte de nosotros está podrida. Creo que es un género muy interesante y no me extraña que tenga tantos adeptos.

De todas maneras, a través de géneros como el ‘true crime’ o de la propia literatura de ficción, que nos da o sirve como espejo de lo que somos, que nos permite ver e identificar nuestros delitos y faltas, ¿realmente aprendemos de esos errores, de esa oscuridad?

Bueno, no creo que el true crime sea un género que tenga esa intención, digamos, pedagógica o didáctica. No creo que nos sirva para ser mejores, sino más bien para entenderlo mejor, para entender qué parte oscura sigue por ahí funcionando. En cuanto a la literatura, en principio, no creo que tenga necesariamente esa vertiente moralizante o edificante.