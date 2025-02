Harmonia del Parnàs i Albert Sanz: Dues propostes de gran nivell a l'Auditori de Castelló

L'Auditori de Castelló serà el punt de trobada per a dues propostes musicals de gran qualitat i diversitat aquest cap de setmana. D’una banda, el divendres 28 de febrer, el grup Harmonia del Parnàs presentarà un concert dedicat a la música barroca amb el programa Quiéreme. Picarita!, una selecció d’òperes i sarsueles espanyoles del segle XVI. Per altra banda, el dissabte 1 de març, el Albert Sanz Group oferirà una actuació plena d’intensitat i creativitat amb La espuma del mar, una proposta de jazz que fusiona influències mediterrànies i brasileres.

Una immersió en el barroc espanyol

La formació valenciana Harmonia del Parnàs, especialitzada en la interpretació de música anterior a 1800, es destaca per l'ús rigorós d'instruments antics i criteris històrics per recrear les composicions de l’època. En aquesta ocasió, l’agrupació portarà a l’escenari de l’Auditori de Castelló el programa Quiéreme. Picarita!, que fa un recorregut per l’òpera i la sarsuela espanyola del segle XVI.

El grup barroc Harmonia del Parnàs torna a Castelló aquest divendres, 28 de febrer. / MEDITERRÁNEO

Amb la direcció de Marian Rosa Montagut, el concert inclourà obres d’autors destacats com Antonio Literes, José de Nebra, Martín i Soler, i José Castel. El repertori estarà interpretat per les sopranos Ruth Rosique i Belén Roig, qui aportaran la seva veu i expressivitat a les peces seleccionades per a aquesta ocasió especial. La cita serà el divendres 28 de febrer a les 19.30 hores, i promet transportar els assistents a una època d’esplendor musical amb una proposta única i fidel a les arrels de la música barroca.

Jazz amb influències mediterrànies i brasileres

Un dia després, el dissabte 1 de març a les 19.00 hores, l’Auditori de Castelló acollirà la proposta més contemporània amb Albert Sanz Group. El pianista i compositor Albert Sanz presentarà La espuma del mar, un projecte que reflecteix la seva mirada personal sobre el jazz, fusionant-lo amb elements mediterranis i brasileres. El disc, caracteritzat per la seva inclassificabilitat, també incorpora estructures pròpies de la música clàssica, creant una atmosfera única i emocionant.

El grup estarà format per Sanz a la piano, Rafinha Barros a la mandolina i el cavaquinho, Dario DiLecce al baix i el castellonenc Tico Porcar a la bateria. Junts, oferiran una actuació de gran profunditat expressiva, on les arrels mediterrànies es combinen amb la llibertat creativa del jazz. Aquesta actuació serà una oportunitat per viure una proposta musical arriscada i innovadora.

Entrades i informació

Les entrades per als dos concerts ja estan disponibles a la pàgina web de l’Institut Valencià de Cultura (IVC). Tots aquells interessats en gaudir d’aquestes dues actuacions de gran nivell poden consultar la programació completa de l’Auditori de Castelló per obtenir més informació sobre horaris i compra d'entrades.