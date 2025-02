L'art de Jesús Cisneros, al Museu de Belles Arts de Castelló

El Museu de Belles Arts de Castelló acollirà, a partir del divendres 28 de febrer, l’exposició Personatges i escenaris, una mostra del reconegut il·lustrador Jesús Cisneros. L’exposició, que es podrà visitar fins al 8 de juny, està formada per prop de 50 obres que ofereixen una visió personal i única del procés creatiu d’un artista que ha treballat en el món de la il·lustració durant gairebé una dècada.

La inauguració de la mostra tindrà lloc a les 19.00 hores del divendres, i es presenta com una oportunitat única per gaudir d’una selecció d’il·lustracions creades per a llibres, així com d’altres obres realitzades de manera autònoma, sense un encàrrec previ. Les peces estan organitzades en sèries que presenten tant elements comuns com diferències entre elles, amb un conjunt d’imatges que exploren personatges i escenaris, molts d’ells envoltats de màscares, disfresses i una simbologia que evoca l’imaginari col·lectiu.

Jesús Cisneros és un dels il·lustradors més reconeguts del panorama actual. / MEDITERRÁNEO

Dibuixar com a procés intuïtiu i misteriós

Jesús Cisneros ha compartit en diverses entrevistes que per a ell «dibuixar és, alhora, senzill i misteriós, un procés que parteix de la intuïció i en què es conjuguen la memòria i la imaginació». A través de les seves obres, l'artista explora aquestes idees, creant personatges que, en alguns casos, compleixen un guió concret, mentre que en altres són totalment lliures, sense una narrativa preestablerta. A més, sobre el seu procés creatiu, ha destacat que sempre ha treballat al seu estudi, «sense fotografies o models», confiant en la seua intuïció i en l’experiència de l’encontre solitari amb el paper en blanc.

Fins al 8 de juny es podrà visitar aquesta mostra d'il·lustració. / MEDITERRÁNEO

Taller ‘Personatges en escena’

Com a part de la inauguració, el Museu de Belles Arts de Castelló ha organitzat un taller gratuït amb l'il·lustrador. El dissabte 1 de març, de 9.30 a 13.00 hores, Cisneros conduirà la sessió titulada Personatges en escena, en què convidarà els participants a explorar estratègies creatives que impliquin la imaginació, la memòria i la intuïció. Tot i que les places per al taller ja s'han exhaurit, aquells que tinguin la sort de participar podran gaudir de l’oportunitat d’aprofundir en el procés creatiu de l'artista.

Visita a l’exposició

L’exposició Personatges i escenaris de Jesús Cisneros es podrà veure al Museu de Belles Arts de Castelló fins al pròxim 8 de juny. El museu obre de dimarts a dissabte de 10:00 a 14:00 hores i de 16.00 a 20.00 hores, mentre que els diumenges i festius l'horari d'obertura és de 10.00 a 14.00 hores. L'entrada és lliure, i es pot consultar més informació a la web de l’Institut Valencià de Cultura (IVC).