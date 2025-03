TEST 2025 obri les seues portes com un referent artístic /

Ja ha arrencat oficialment la 12a edició de TEST, la Mostra d’Art i Creativitat de Vila-real, un esdeveniment que, any rere any, es consolida com un referent en la selecció de nous artistes. La inauguració de l’exposició col·lectiva ha tingut lloc al Convent Espai d’Art de la ciutat, amb les obres de tres creadors destacats: Daniel Dobarco (pintura), Laura Leal (fotografia) i Lolo Camino Sos (escultura).

L’exposició de TEST 2025 és un reflex de les tendències actuals de l’art contemporani, amb un enfocament particular en l’art urbà, un dels pilars d’aquesta edició. L’esdeveniment ha comptat amb la presència d’autors, comissaris i amants de l’art que han gaudit de la primera visita guiada, dirigida per Pascual Arnal, director de la Mostra.

Les obres

D’entre les obres exposades, destaquen els projectes de Daniel Dobarco, qui presenta Ultranoche, una proposta que aborda l’excés de la nit a través d’una mirada única que combina elements de la mitologia gamer amb figures sacres com els àngels. En paraules de l’artista, aquesta obra reflecteix la paradoxa entre els contraris i la manera en què aquests s’entrellacen, un element recurrent en la seva obra.

Per la seua banda, la fotògrafa Laura Leal exhibix Y allí que yo me pare, un projecte que explora la recerca de la identitat femenina a través de la mirada de monges de clausura. Les seues imatges, que conjuguen el misticisme amb una crítica subtil de les relacions en la societat actual, han captivat els assistents per la seva profunditat conceptual i estètica.

Lolo Camino Sos sorprén amb Del hueco, de la forma y del color, una reflexió sobre l’equilibri entre el control i l’espontaneïtat mitjançant la ceràmica, un material tradicional que l’artista utilitza per explorar el diàleg entre la pintura i l’escultura, creant obres que evoquen un espai de calma i serenitat essencial per al procés creatiu.

Mirada renovada

Aquesta edició de TEST, organitzada pel Departament de Museus de l’Ajuntament de Vila-real, està dissenyada per oferir al públic una mirada renovada sobre l’art contemporani. Com destaca la regidora de Cultura, Dora Saura, TEST «consolida Vila-real com a referent de l’art contemporani més enllà del nostre territori». Pascual Arnal, director de la Mostra, ha afegit que un dels objectius de TEST és «trencar inèrcies» i oferir una plataforma on els creadors emergents puguin compartir les seves noves propostes.

Com a novetat d’enguany, TEST 2025 comptarà amb una intervenció de gran format d’art urbà a càrrec de Letsornot (Julián Martínez). L’exposició al Convent es podrà visitar fins al 8 de maig.