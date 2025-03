El Teatre Mónaco d’Onda s’incorpora a la Xarxa Espanyola de Teatres

Onda fa un pas endavant en la seua aposta per la cultura i les arts escèniques amb la incorporació del Teatre Mónaco a la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública. Amb esta adhesió, el municipi passa a formar part d’una plataforma de cooperació cultural que agrupa més de 180 institucions i més de 1.000 espais escènics de tot l’Estat.

La incorporació del Teatre Mónaco a esta xarxa de referència suposa una oportunitat per ampliar i enriquir l’agenda cultural local, així com per consolidar Onda com un punt de trobada cultural a la província de Castelló. Així ho ha destacat el regidor de Cultura, Daniel Álvaro, qui ha valorat molt positivament este pas: “Esta adhesió ens ajudarà a oferir encara més programació de qualitat, a reforçar la col·laboració amb altres espais escènics i a situar el Teatre Mónaco com un referent cultural de prestigi”.

A més, l’Ajuntament ha recordat que dins del Pla Horitzó Inversor està prevista la millora de la climatització del Teatre Mónaco. Estes obres, programades per als mesos d’estiu, permetran millorar el confort tant del públic com dels artistes que passen per este escenari.

El regidor de Cultura d'Onda, Daniel Álvaro, valora molt positivament este pas. / MEDITERRÁNEO

Una xarxa al servei de la cultura

La Xarxa Espanyola de Teatres va ser creada l’any 2000 en col·laboració amb l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), amb la missió de fomentar la formació de nous públics, garantir la qualitat artística de la programació en teatres i auditoris públics i impulsar la cooperació entre institucions culturals.

Gràcies a esta incorporació, el Teatre Mónaco tindrà accés a recursos formatius, assessorament en gestió i programació i l’oportunitat de participar en circuits nacionals i internacionals de teatre, música i dansa. Així, Onda reforça el seu compromís amb una cultura de qualitat i amb la creació d’un espai escènic obert i dinàmic per a tota la ciutadania.

Tota la informació sobre la programació i pròximes activitats del Teatre Mónaco pot consultar-se a través dels canals oficials de l’Ajuntament d’Onda.