Daniel Alonso reflexiona sobre la fragilitat humana al seu nou llibre

El Teatre Tagoba de Vila-real acull el 7 de març, a les 18.30 hores, la presentació de Soledades, ausencias y otros encuentros, la nova obra poètica de l’autor valencià Daniel Alonso. Publicat per Batidora Ediciones, aquest llibre ens proposa un viatge literari i social cap a la fragilitat de l’ésser humà, posant el focus en la necessitat de teixir xarxes comunitàries i de recuperar els valors del bé comú i els cuidados col·lectius.

En un context marcat per la descohesió social i l’individualisme creixent, Alonso planteja una mirada crítica cap al model social actual, que genera desigualtats i abandona les persones més vulnerables. Soledades, ausencias y otros encuentros explora com la pèrdua d’espais comunitaris i la mercantilització de la vida afecten la salut mental i emocional de la ciutadania. Amb una veu reflexiva i compromesa, el llibre ens convida a qüestionar les absències que ens habiten i les soledats que compartim, reivindicant la importància d’acompanyar-nos en la fragilitat i la incertesa.

L’obra compta, a més, amb un pròleg de luxe a càrrec de Rafa Sánchez, vocalista del mític grup La Unión, i ofereix al llarg de les seues pàgines referències i homenatges a grans figures de la literatura com Antonio Machado, Valle-Inclán, Cervantes, Borges o Edgar Allan Poe. De fet, el mateix títol del llibre fa un xicotet homenatge al poeta sevillà, establint un diàleg entre la poesia clàssica i la mirada contemporània de Daniel Alonso.

Presentació completa

La presentació d’aquest llibre serà molt més que un acte literari. De fet, el Teatre Tagoba es convertirà en un escenari on la poesia i la música es donaran la mà en una vetlada poètico-musical. Hi participaran el saxofonista Pablo Bautista; Octavio i Rubén Garreta, del grup Desiguales; i el músic i vocalista Juan Gaspar Nebot, més conegut com June. Un espectacle multidisciplinari per donar vida a uns versos que busquen la complicitat del públic i que apel·len a la memòria compartida de les nostres comunitats.

Soledades, ausencias y otros encuentros és el tercer llibre de poesia de Daniel Alonso, després de les seues obres Un escrito en el camino (2016, Círculo Rojo) i Es tiempo (2019, reeditat per Batidora Ediciones el 2022).