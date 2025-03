Soledat Julià Martí: Poemes i fotografies per la igualtat i la vida

La Biblioteca Municipal de la Vall d’Uixó va acollir la presentació del llibre Astronauta aerostàtica de Soledat Julià Martí, un recull de poemes i fotografies que deixen al descobert l’esperit poètic de la moncofina. Irene Peirats, integrant de l’Associació de Dones Clara Campoamor de la Vall i companya d’estudis de l’autora, va presentar l’acte inclòs en el programa d’activitats organitzades al voltant del 8M. Una convocatòria molt emotiva en la qual Soledat (per a molts Marisol) es va veure envoltada d’amigues, amics, familiars i gent de la cultura local, alguns dels quals van llegir poemes d’Astronauta Aerostàtica. Especialment afectuosa i emotiva va ser la lectura per sorpresa de la seva filla des d’Alemanya.

Cal destacar que «part dels poemes del llibre sorgeixen pel cap de l’autora», explicava Irene Peirats a la presentació, «mentre feia coses imprescindibles per a nosaltres les dones…, cuinar, planxar o passar la mopa». Afortunadament, «la jubilació li ha permès recollir-los, ordenar-los i editar-los per compartir amb amics, amigues i públic en general».

Els assistents a la convocatòria van quedar encantats amb les històries que va contar Julià Martí sobre el seu camí per arribar a compondre un recull poètic carregat de ternura i reivindicació, fonamentalment en tot allò que fa referència a la lluita per la igualtat. Ella és una dona valenta, sensible i empàtica i centra els seus objectius en que «les dones ocupen cada dia més l’espai públic que mereixen, una tasca que no ha estat fàcil per a elles».

L'acte va comptar amb una nombrosa presència de públic. / MEDITERRÁNEO

Trajectòria

Soledat Julià Martí és llicenciada en Filosofia per la Universitat de València amb 35 anys de docència com a professora de Secundària, i s’ha format en filosofia i feminisme al llarg de la seva carrera professional. Actualment, el seu projecte principal és l’Associació de Dones Carmen de Burgos de Moncofa, de la qual és fundadora i presidenta, un espai que gestiona conjuntament amb un grup de dones extraordinàries. També és sòcia del Liceu de Dones de Castelló i ha col·laborat en alguna trobada amb l’exposició d’una ponència sobre la situació de discriminació que pateixen les dones en el medi rural.

'Astronauta aerostàtica' Autora: Soledat Julià Martí 128 págines

Astronauta aerostàtica és un bon company de viatge per gaudir-lo a qualsevol hora del dia i de l’any. Com explica Antoni B. Luque a la introducció del llibre: «Deixeu el mòbil a la nevera, recolzeu-vos en un arbre i llegiu els versos d’aquest llibre. Segurament us oblidareu del mòbil i, en un poc de sort, el vent us portarà al record d’una cançó de Billie Holiday o el llunyà bram d’un ase».