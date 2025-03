Marilia Monzón y La Maria, nuevas confirmaciones para el Singin’ in the Cave

El ciclo de conciertos Singin’ in the Cave ha anunciado dos nuevas incorporaciones para su programación de 2025. La cantante canaria Marilia Monzón y la valenciana La Maria actuarán en les Coves de Sant Josep (la Vall d'Uixó, Castellón) los días 6 de abril y 18 de mayo, respectivamente. Este ciclo, que celebra su décima edición consecutiva, destaca por ofrecer conciertos en acústico en el entorno natural de las cuevas, utilizando únicamente la amplificación natural del espacio.

Marilia Monzón, autenticidad y raíces latinas

Marilia Monzón, conocida por su participación en Operación Triunfo 2018, ha consolidado su carrera con una propuesta musical que combina sencillez y profundidad. Su álbum debut, Prenderé Una Velita (Esmerarte, 2023), ha sido producido por Juanma Latorre (Vetusta Morla) y cuenta con la colaboración de músicos de renombre como Adrián Seijas (percusión) y Pablo Seijas (guitarra). Las diez canciones del disco reflejan un estilo pop-folk en el que destaca la potente y emotiva voz de Monzón, con influencias latinas y referencias a sus raíces canarias.

La artista ha presentado este repertorio en una extensa gira por salas y festivales en España y Latinoamérica, incluyendo el Festival PortAmérica y la Feria Internacional de la Música de Guadalajara, en México. Además, ha actuado en eventos destacados como el Festival Alma de Madrid, O Son do Camiño y Pirineos Sur, donde abrió el concierto de Mon Laferte.

La Maria, renovación del canto valenciano

La Maria, por su parte, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del panorama musical valenciano. Su primer disco, L'Assumpció, le permitió recorrer más de setenta escenarios en la Comunitat Valenciana y el resto de España, obteniendo reconocimientos como los Premios Ovidi y Carles Santos.

Su nuevo trabajo, Robina, profundiza en la tradición musical valenciana con un enfoque contemporáneo que combina sonidos tradicionales con elementos electrónicos. Dividido en tres partes —la ruptura, el vacío y el enamoramiento—, el disco explora temas universales como el amor y la autocomprensión. La Maria se posiciona como una de las principales figuras de la nueva ola de música tradicional valenciana, reinterpretando los sonidos del pasado para conectarlos con las tendencias actuales.

Entradas y programación

Las entradas para los conciertos de Marilia Monzón (6 de abril) y La Maria (18 de mayo) saldrán a la venta el jueves 13 de marzo a las 12.00 horas a un precio de 40 euros. Se podrán adquirir en la web oficial de les Coves de Sant Josep (www.covesdesantjosep.es).

El ciclo Singin' in the Cave 2025 comenzó el 16 de febrero con el concierto de Sant Balmes y Julián Saldarriaga (Love of Lesbian), cuyas entradas se agotaron rápidamente. El próximo evento será el de Jero Romero el 23 de marzo, seguido de las actuaciones de Marilia Monzón y La Maria. La segunda parte del ciclo, a partir de junio, contará con otros cuatro conciertos, entre ellos el de Blanca Paloma (con fecha aún por confirmar) y tres artistas más que serán anunciados próximamente.

Este evento musical, organizado por Coves de Sant Josep y producido por la empresa Luzazul, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó y la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana a través de la marca Mediterranew Musix. El ciclo se ha consolidado como una pieza clave en la oferta cultural y turística de la localidad, alineándose con criterios de sostenibilidad e inclusión impulsados por el consistorio.