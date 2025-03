Un virtuós del piano a Castelló: Andrey Yaroshinsky interpreta a Chopin, Liszt i Rakhmàninov

El prestigiós pianista ucraïnés Andrey Yaroshinsky oferirà aquest divendres 14 de març, a les 19.30 hores, un recital únic a l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló, un espai gestionat per l'Institut Valencià de Cultura (IVC). El concert inclourà obres de tres dels grans mestres del piano: Frederic Chopin, Serguei Rakhmàninov i Franz Liszt.

Yaroshinsky, nascut a Kíev i establit a Espanya des de 2014, interpretarà un programa exigent i emocionant que inclou la Polonesa' op. 53, el Nocturn op. 48 i la Balada núm. 4 de Chopin, així com els seus icònics valsos. De Rakhmàninov, el públic podrà gaudir dels quatre preludis més famosos, mentre que de Liszt sonarà la majestuosa Rapsòdia espanyola.

Trajectòria

Formant-se al Conservatori Txaikovski de Moscou sota la tutela de Vera Gornostaeva, Yaroshinsky ha estat guardonat en nombrosos concursos internacionals, destacant el Concurs Chopin de Varsòvia (2005), on va ser finalista, i el Premi Iturbi de València (2010), on va aconseguir el Primer Gran Premi i tres premis especials.

Actualment, Yaroshinsky compta amb més de 30 concerts per a piano i orquestra en el seu repertori, a més d’una àmplia selecció de recitals i música de cambra. Des de 2014 és professor de piano superior i màster al Centre Superior Katarina Gurska de Madrid, on continua formant les futures generacions de pianistes.

Yaroshinsky viu a Espanya des de l'any 2014. / MEDITERRÁNEO

Entrades

Les entrades per a aquest concert estan disponibles a la web de l'IVC. Es tracta d’una oportunitat única per escoltar en directe un dels grans talents del piano internacional en un espai de referència com l’Auditori de Castelló.