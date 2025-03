'Tots Ocells', un crit d’amor i conflicte al Teatre Principal de Castelló

El 15 de març, a les 19.00 hores, el Teatre Principal de Castelló esdevindrà l’escenari d’una de les obres més profundes i colpidores de la temporada: Tots Ocells, escrita pel dramaturg libanès-canadenc Wajdi Mouawad i dirigida per l’aclamat Oriol Broggi. La producció, a càrrec de La Perla 29, compta amb un repartiment de primer nivell, encapçalat per Clara Segura, que recentment ha estat guardonada amb el Premi Goya a la millor actriu secundària pel seu paper a El 47.

Una història d’amor, identitat i fractura

Tots Ocells és una peça que explora els límits de l’amor i els conflictes d’identitat enmig d’un món trencat per les ferides de la història. La trama gira al voltant d’Eitan, un jove de família jueva alemanya que estudia l’ADN humà a Nova York. La seua vida canvia quan coneix Wahida, una jove d’origen àrab que investiga la figura d’un savi humanista del segle XVI obligat a convertir-se al cristianisme. El que comença com una història d’amor entre dos mons aparentment irreconciliables es veu sacsejat per la violència i els fantasmes del passat quan Eitan pateix un atac terrorista en un pont fronterer entre Israel i Cisjordània.

Tots Ocells no és només una història d’amor impossible o un relat sobre conflictes culturals i religiosos. / MEDITERRÁNEO

El drama explora amb profunditat la tensió entre l’amor i els prejudicis, el pes de l’herència familiar i la força de les creences arrelades. La família d’Eitan haurà de viatjar d’Alemanya a Tel-Aviv per afrontar secrets ocults i tensions religioses i culturals que es despleguen en una atmosfera carregada de dolor i redempció.

Un muntatge de gran profunditat emocional

La posada en escena de Broggi promet ser intensa i commovedora, fidel a l’estil introspectiu i poètic que caracteritza el seu teatre. El director ha destacat la complexitat emocional i simbòlica del text de Mouawad, que esdevé una metàfora de la fragilitat humana i de la necessitat de comunicació entre mons aparentment irreconciliables.

«Tots Ocells és una obra que ressona amb força en el nostre temps. Parla d'amor i violència, d’identitats i diferències, de com la història i les creences condicionen les nostres relacions més íntimes. Els personatges intenten entendre’s a través de les seues llengües, dels seus mons, dels seus dolors. És un text que esdevé una pregunta constant sobre qui som i com convivim amb la memòria i el dolor dels altres», explica Broggi.

Clara Segura, en un gran moment artístic

El muntatge compta amb la interpretació de Clara Segura, una de les actrius més reconegudes del panorama teatral i cinematogràfic actual. El seu recent Premi Goya ha estat la culminació d’una trajectòria brillant, i la seua presència a Tots Ocells aporta una intensitat i una veritat escènica que promet captivar el públic. Segura encarna amb delicadesa i força emocional un personatge que s’enfronta a la fragilitat de l’amor i a la duresa dels prejudicis familiars i socials.

Una experiència teatral que travessa l’ànima

Tots Ocells no és només una història d’amor impossible o un relat sobre conflictes culturals i religiosos; és una experiència teatral que interpel·la directament l’espectador. Broggi defineix l’obra com un «crit de ràbia i dolor», però també com una invitació a la comprensió i a la reconciliació.

«El teatre no pot salvar cap vida, però pot retornar vida a la vida», afirma Broggi. I és aquesta promesa, la de trobar la veritat en la mirada de l’altre, la que fa de Tots Ocells una proposta imprescindible en la cartellera teatral.

El Teatre Principal de Castelló obrirà de nou les seues portes per acollir aquesta gran obra, que convida a travessar les fronteres de la identitat i l’amor en un món que reclama ser escoltat.