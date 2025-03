Una primavera con flores y, sobre todo, con libros de sello castellonense

Hay algo en la primavera que invita al recogimiento tanto como a la expansión. La luz regresa, las horas del día se estiran y el aire se impregna de un aroma nuevo, mezcla de vida y renacimiento. Las calles despiertan del letargo invernal, las terrazas vuelven a llenarse de conversaciones y miradas curiosas, y los parques recuperan la algarabía de los niños y el murmullo de las hojas al viento. Pero también hay un deseo soterrado de introspección, de buscar un rincón soleado o la sombra apacible de un árbol para entregarse al placer de la lectura. La primavera, con su equilibrio entre euforia y calma, parece hecha a medida para sumergirse en las historias que nos ofrecen los libros. Y esta primavera, tres voces literarias de Castellón nos traen relatos para explorar, sentir y cuestionar.

No hay ninguna duda (o no debería haberla) de que la provincia vive una auténtica y nueva época dorada a nivel literario. A lo largo de los últimos años, varias generaciones de escritores ha tomado el relevo de figuras consagradas, consolidando a la terreta como una tierra fértil para la creación literaria. A los nombres históricos de Manuel Vicent, auténtico referente literario y cronista insustituible de la vida y la memoria mediterránea, se suma una constelación de voces que están renovando el panorama literario no solo local, sino también nacional e internacional: Luis Rodríguez, con su maestría narrativa y su capacidad para explorar las aristas emocionales de la cotidianidad; Robert Juan-Cantavella, con su irreverencia y su capacidad para hibridar géneros y estilos; Pere Cervantes, autor de novela negra con una profunda carga emocional; Bibiana Collado Cabrera y Anna Moner, que desde la poesía y la narrativa cultivan un lenguaje preciso y evocador; Susanna Lliberós y Paula Bonet, con su sensibilidad artística y su mirada feminista; Emilio Bueso y Guillem López, autores de una literatura de género que ha traspasado fronteras; Paula Escrig y Aina Garcia-Carbó, jóvenes voces que ya apuntan maneras; Rosario Raro con su introspección histórica, Vicent Usó y su maestría, o Mònica Mira, con su capacidad para conectar con el lector a través de historias cercanas y vibrantes, por citar tan solo algunos de los nombres que confeccionan un listado asombroso de autores que ofrecen al lector un abanico increíble de historias.

Tres novedades primaverales

En este contexto de ebullición creativa, tres novedades editoriales castellonenses llegan esta primavera para enriquecer aún más este paisaje literario. Tres obras que, cada una a su manera, exploran las múltiples caras de la experiencia humana: el dolor, el amor, la pérdida y la búsqueda de sentido. Tres historias que invitan a reflexionar sobre la memoria, el paso del tiempo y los secretos que se ocultan bajo la aparente placidez de la vida cotidiana.

'La casa de las amapolas' Autora: Desirée Ruiz Editorial: NdeNovela 424 páginas; 21,90 euros

El primero de esos títulos es La casa de las amapolas, de Desirée Ruiz (NdeNovelas), que verá la luz el próximo 2 de abril y que viene a decirnos que la primavera es también tiempo de memoria y renacimiento. A través de esta nueva novela, Ruiz construye una historia que gravita entre la pérdida y la redención. Flora, la protagonista, vive aislada en una casa rodeada de amapolas en la sierra de Albarracín, un refugio en el que ha tratado de cicatrizar las heridas de una tragedia que marcó su vida para siempre: la desaparición de su hija Aurora y de la amiga de esta, Blanca, hace más de veinte años. Tras el reciente fallecimiento de su hijo Dani, Flora se enfrenta a un nuevo desafío: la llegada de su nuera y su nieta a La Casa de las Amapolas. Esta convivencia inesperada removerá los cimientos del pasado y traerá consigo una verdad largamente enterrada.

Ruiz aborda con sensibilidad la complejidad del duelo, las heridas familiares y la búsqueda de consuelo. La casa, rodeada de amapolas que cada primavera resurgen con una vitalidad incontrolable, se convierte en una metáfora de la memoria y de la necesidad de enfrentar el pasado para poder abrazar el futuro. La novela, escrita con una prosa elegante y envolvente, se inscribe en esa tradición literaria que explora el poder sanador de la naturaleza y la capacidad de los vínculos humanos para reconstruir las vidas rotas. Desirée Ruiz, con esta nueva novela certifica que es una de las escritoras más mediáticas del panorama literario castellonense gracias al respaldo de un importante grupo editorial como es Planeta.

Si Desirée Ruiz ofrecerá al lector una primavera de silencios cargados de memoria, Julio César Cano los introducirá en un Castellón oscurecido por el crimen y la angustia. En Corazón en silencio (Maeva), el inspector Bartolomé Monfort regresa —a las librerías y a los hogares de cientos y miles de devotos lectores— para enfrentarse a una serie de asesinatos que desatan un torbellino de preguntas y sospechas: jóvenes extranjeros sin arraigo están siendo asesinados por verdugos que, tras cometer el crimen, se quitan la vida. Monfort, junto a Silvia Redó y Pablo Morata, se lanza a una investigación contrarreloj para detener una cadena de violencia que parece no tener fin.

'Corazón en silencio' Autor: Julio César Cano Editorial: Maeva 472 páginas; 21,90 euros

Pero Cano no solo construye una trama policial precisa y adictiva; también explora las fisuras emocionales de Monfort, que atraviesa una crisis personal con la jueza Elvira Figueroa y se enfrenta a la fragilidad de la salud de su padre. La figura de Monfort, atormentado y melancólico, encarna esa tensión entre el orden y el caos que define tanto a la vida como a la primavera, donde la promesa de luz convive con la sombra de lo incierto. Cano, con su precisión narrativa y su capacidad para captar los matices emocionales de sus personajes, nos ofrece una novela de ritmo trepidante y fondo humano.

La tercera de las obras de un autor castellonense que verá la luz esta primavera es Pústulas, y lo único que sabemos de ella hasta el momento es la editorial que la publicará este próximo mes de abril (Talentura) y el nombre de su autor. Y, quizás, eso sea suficiente para anticipar el tono oscuro y cortante que Raúl Ariza ha cultivado en su trayectoria literaria. Con una carrera marcada por el cuento y la novela breve, el autor de Benicàssim ha demostrado una capacidad inquietante para diseccionar las aristas más incómodas de la condición humana. La elección del título, que remite directamente a una herida abierta, a una infección que supura y a la necesidad de drenaje, ya nos deja entrever que Ariza no ofrecerá una lectura complaciente ni cómoda.

'Pústulas' Autor: Raúl Ariza Editorial: Talentura 200 páginas; 17 euros

Con obras como Un viaje solo para hombres, Antes. Entonces. Nunca y Por mi gran culpa, Ariza ha demostrado un dominio absoluto de la tensión narrativa y una capacidad para crear atmósferas inquietantes. En Pústulas, cabe esperar una exploración de la herida —física, emocional o moral— y de los mecanismos de supervivencia que la acompañan. Una serie de relatos que, muy probablemente, nos obligará a mirar de frente esas zonas incómodas de nuestra psique que preferimos mantener ocultas.

La primavera, espejo literario

Cada uno de estos libros, a su manera, refleja las múltiples caras de la primavera. La búsqueda de la verdad y la posibilidad de redención en La casa de las amapolas, la tensión entre la vida y la muerte en Corazón en silencio y la crudeza de lo que supura bajo la piel en Pústulas nos hablan de la primavera como metáfora de un ciclo inevitable de nacimiento, pérdida y transformación. La luz y la sombra, el florecimiento y la herida. Porque leer en primavera no es solo un acto de evasión: es también una forma de reconciliarnos con nuestras propias estaciones interiores.

Castellón florece en primavera. Y también florecen las palabras de sus escritores. Estas tres novelas no son solo una invitación a la lectura; son una confirmación de que la provincia está viviendo una edad dorada literaria que promete seguir dando frutos durante mucho tiempo. La primavera es un nuevo comienzo, también para la literatura.