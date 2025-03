Daniel Luque: «La competencia en los toros no debería faltar, sin ella la Fiesta está vacía»

Es ahora mismo uno de los toreros que mejores cualidades reúne del panorama actual. No solo sus triunfos a golpe cantado en las principales ferias han puesto a Daniel Luque de nuevo en la cresta de la ola, también todo lo que ofrece su arte delante del toro, que es mucho, bueno y novedoso. Porque, a pesar de que es un joven veterano (35 años), a punto de cumplir su vigésimo aniversario de alternativa, sigue despertando interés por verle, por sentir ese momento Luque que cautiva al público. Su capacidad insultante, su ambición desbocada, su afán de competencia con todos los compañeros y sin hacer ascos a ningún encaste, es el camino que el de Gerena sigue, con la verdad desnuda de su tauromaquia, para encumbrarse definitivamente en la cima. Tras su golpe de efecto en Fallas, su próxima cita relevante será Castellón el sábado 29 en un mano a mano con Tomás Rufo, otro de los triunfadores del serial valenciano, y con toros de Santiago Domecq. El cartel apetece y mucho.

-Vuelve a la Magdalena en uno de los carteles estelares. ¿Cómo afronta este reto?

Voy con muchas ganas ante un cartel muy ilusionante para mí, con dos toreros que queremos apretar y que estamos en todas las ferias. La ganadería es exigente y brava. El público tendrá lo que se pide en ese tipo de tardes, que es variedad y competencia. Mire, si al público le dieran la opción de hacer ternas, se llenarían más las plazas. A mí particularmente me encante el cartel. Ojalá tengamos suerte y sea un día para que el aficionado y el público que venga a la plaza disfrute y se emocione.

El 'nuevo' Luque llega a Castellón después de que el año pasado lo boicotearan para lidiar en solitario seis toros de Victorino. / Mediterráneo

-Ambos toreros llegan avalados por ese gran triunfo de Fallas, que ha despertado mucha ilusión y expectación por verles de nuevo.

Siempre hay que empezar con fuerza las temporadas. Pero yo, además de las orejas y la puerta grande, lo que busco es que el aficionado vea mi evolución, que sienta esa ambición con la que inicio mis temporadas, que vean la evolución en mi toreo, mi rotundidad como torero. Eso es lo que voy buscando, más que el triunfo.

-La naturalidad que desprende, su manera de estar delante del toro, debe ser fruto de mucho trabajo.

Hombre, uno busca que la técnica pase desapercibida, que dé la sensación de naturalidad, pero es más complejo de lo que se ve. Por ejemplo, la faena a mi primer toro en València, que de no ser por la espada le hubiera cortado las dos orejas, fue de una precisión y una exigencia tremendas, por eso tuvo una gran importancia. Había que conducir su embestida, porque si lo dejabas venir se metía por dentro y si lo abrías, enganchaba la muleta. Requería de una gran precisión, de ahí el mérito de cuajarlo de principio a fin.

Daniel Luque salió por la puerta grande las dos últimas tardes que estuvo anunciado en Castellón. / Jordi Juárez

-Eso es señal de las tareas previas que ha hecho este invierno.

Han sido muy duros estos meses atrás de preparación y mentalización. He toreado mucho en el campo, casi a diario y pisando esos terrenos que se pisan en la plaza.

-Se presenta una temporada bonita, de la mano de la Casa Lozano. ¿Será su consagración?

Siempre es ilusionante. Pero mi pelea es conmigo mismo, quiero buscar la categoría como torero. Quiero que el público me vea con esta rotundidad de la que todo el mundo habló en Valencia, que sientan ese poso de los años, que disfruten de torear despacio y de pasarme los pitones cerca. Y si eso va acompañado de una puerta grande, pues mejor, pero después de tantos años, el público te exige muchas más cosas que el triunfo.

-Como por ejemplo, la competencia. El cartel de Castellón es un ejemplo de ello.

La competencia es fundamental y no debería faltar, sin ella, la Fiesta está vacía, no sirve de nada. Todos los compañeros deberíamos torear con todos y todas las ganaderías, para no caer en la monotonía. Muchas veces, en vez de escucharnos nosotros, debemos escuchar al público y al aficionado, que es el que paga y el que exige… nos iría mejor.

-Ya está donde quería estar en la profesión.

Todavía queda mucho, estoy a mitad de camino de lo que me gustaría conseguir, soy muy ambicioso en ese aspecto. Sí estoy muy contento de estar dónde estoy ahora, porque han sido muchos los esfuerzos que he tenido que hacer para conseguirlo. Me he tenido que levantar muchas veces pero sigo adelante en mi camino, sin parar, y queda mucho más.

-¿Para conseguir qué?

Siempre hablamos de ser figura del toreo y esas cosas… pero siempre ha habido algo que me ha gustado mucho que me llamen: que sea torero de toreros. Sobre todo si viene de parte de los profesionales, que son los que saben. Eso es algo que no todo el mundo lo puede conseguir y sería lo más bonito que me pudiera ocurrir. No sé si lo lograré, pero de momento, todos mis compañeros valoran lo que hago en la plaza y ensalzan mi técnica, y eso lo agradezco mucho.

-En Castellón le espero...

Esa tarde va a dar mucho qué hablar… ya lo verás.