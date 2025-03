Un llibre il·lustrat per la castellonenca Verónica Fabregat, protagonista a Bolonya

El llibre La sabiduría de los pueblos indígenas, amb text de Josep Maria Mallarach i il·lustracions de la castellonenca Verónica Fabregat, ha estat seleccionat per formar part de la prestigiosa llista BRAW Amazing Bookshelf Sustainability de la Fira Internacional del Llibre Infantil de Bolonya. Aquesta distinció situa l'obra entre els 150 llibres il·lustrats més destacats en matèria de sostenibilitat, convertint-la en un referent dins del sector editorial infantil.

El llibre serà exposat, juntament amb la resta de seleccionats, durant la Fira del Llibre Infantil de Bolonya, que tindrà lloc del 31 de març al 3 d'abril. Aquest esdeveniment és considerat el més important a nivell mundial dins del sector de la literatura infantil i juvenil, reunint editorials, il·lustradors, agents literaris i professionals del món de l'edició de tot el món.

Saviesa ancestral

La sabiduría de los pueblos indígenas posa en valor la saviesa ancestral dels pobles indígenes, destacant el seu paper com a guardians de la biodiversitat i mestres de la sostenibilitat. Els textos de Mallarach, plens de respecte i profunditat, es complementen a la perfecció amb les il·lustracions de Fabregat, que aconsegueixen captar l'essència espiritual i cultural d'aquestes societats mil·lenàries.

Una de les il·lustracions de Verónica Fabregat. / Akiara Books

La participació en aquesta fira suposa un reconeixement a la qualitat artística i literària de l'obra, així com a la sensibilitat amb què tracta temes fonamentals com la preservació de la biodiversitat, el respecte per les cultures ancestrals i la sostenibilitat. La presència de Verónica Fabregat a Bolonya reforça la projecció internacional del talent valencià i castellonenc dins del món de la il·lustració i la literatura infantil.

La Fira del Llibre Infantil de Bolonya de 2025 tindrà com a país convidat d’honor Estònia, que presentarà un programa d’exposicions i tallers dedicats a la seua tradició literària i cultural.