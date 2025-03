Charo López protagonitza la primavera teatral de Vinaròs amb 'Verso a verso'

La nova programació teatral de primavera de Vinaròs promet emocionar i sorprendre el públic amb una oferta cultural diversa i de qualitat. L’alcaldessa, María Dolores Miralles, i la tècnica de Cultura, Amparo Chaler, van presentar la programació que abasta des del mes de març fins al juliol, amb una combinació de teatre professional, teatre infantil, dansa, recitals poètics, concerts i propostes amateurs que buscaran captivar a espectadors de totes les edats.

La presència de Charo López

Un dels grans atractius de la programació serà la presència de la reconeguda actriu Charo López, que oferirà el diumenge 4 de maig el recital poètic musical Verso a verso acompanyada pel baríton Luís Santana. Aquesta proposta, pensada especialment per al públic adult, promet ser un dels moments més destacats de la temporada, amb la intensitat interpretativa de López i la música de Santana com a grans protagonistes.

El teatre professional també comptarà amb altres grans propostes, com L’oroneta de la companyia Teatro del Micalet, el diumenge 1 de juny, i El venedor de fum de Joan Font, que es representarà el 13 de juliol. Aquestes obres reforcen l’aposta del consistori per oferir espectacles de qualitat i per a tots els gustos.

Teatre infantil i molt més

Els més menuts també tindran el seu espai dins de la programació. El divendres 5 d’abril es podrà gaudir de Voilà de la companyia JM Gestió Teatral, una proposta amb titelles, ombres, música i cançons que de ben segur captivarà els més joves. A més, el diumenge 27 d’abril Bambalina Teatre Practicable presentarà Dadà, una proposta amb mims i música pensada per a xiquets i xiquetes d’entre 4 i 11 anys.

La dansa també tindrà un paper protagonista gràcies al Festival Pulsos, subvencionat pel Govern Central. Aquest festival inclourà dues actuacions de dansa infantil els dies 17 de maig i 5 i 6 de juliol. A més, el programa musical comptarà amb el Concert Comfort: Home Tour de León Guallart i Lágrimas negras de Juan Cortés, dues propostes que prometen emocionar els amants de la música.

El teatre amateur de les companyies locals i de l’Aula Municipal de Teatre també formarà part de la programació, reforçant el compromís del consistori amb el teixit cultural de la ciutat. A més, hi haurà exposicions i concerts que complementaran una primavera cultural intensa i vibrant.

Entrades i abonaments

Per facilitar l’accés als espectacles, s’han posat a la venda abonaments a preus populars. Els abonaments per a quatre obres de teatre infantil tenen un cost de 10 €, mentre que l’abonament per a cinc obres d’adults costa 24 €. Els abonaments es poden adquirir fins el 26 de març, a l’Auditori Municipal, i les entrades individuals estaran disponibles a partir del dia 27.

Amb una programació rica i variada, la primavera teatral de Vinaròs es presenta com una oportunitat única per gaudir de la cultura en totes les seues formes, amb Charo López com una de les grans estrelles d’una temporada que promet emocions fortes i grans moments per al record.