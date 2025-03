¡Ya hay horarios! El SanSan Festival 2025 promete tres días épicos en Benicàssim

¡Atención, festivaleros! El SanSan Festival ha desvelado por fin los horarios para su edición de 2025, y la cosa pinta muy, muy seria. Del 17 al 19 de abril, Benicàssim se convertirá en el epicentro de la música en directo, con un cartel que mezcla leyendas, nombres consagrados y las promesas más potentes del panorama indie y pop-rock. Si todavía no tienes tu entrada… ¿a qué esperas?

Franz Ferdinand, Hombres G, Los Planetas y mucho más

La gran estrella internacional de este año será Franz Ferdinand. Los escoceses aterrizarán en Benicàssim para hacernos saltar con hits inmortales como “Take Me Out” o “No You Girls”, y presentar su nuevo disco. Si alguna vez has gritado el riff de "Take Me Out" en directo, ya sabes que esto es un MUST absoluto.

Pero eso no es todo: Hombres G llegan al SanSan en plena celebración de sus 40 años de carrera. ¿Estás listo para cantar a pleno pulmón “Devuélveme a mi chica” con miles de personas? Va a ser histórico.

Horarios del jueves, 17 de abril. / SanSan

Y si lo tuyo es el indie más puro, prepárate para la actuación de Los Planetas, que celebran el 30 aniversario de “Super 8”. Escuchar “Santos que yo te pinté” o “Un buen día” bajo el cielo de Benicàssim suena a experiencia religiosa.

Amaia, Zahara y Dani Fernández, puro magnetismo en el escenario

Amaia debutará en el SanSan, y sus fans ya están contando los días para escucharla interpretar temas de su nuevo disco. Zahara regresa al formato íntimo que tanto nos encanta después de dos años en clave electrónica, y Dani Fernández presentará “La jauría”, el disco que lo ha consolidado como una de las estrellas pop del momento.

Carolina Durante, Cala Vento y Sen Senra: energía y actitud

Si lo tuyo son los pogos y las guitarras afiladas, apunta estos nombres: Carolina Durante vuelven con su tercer disco bajo el brazo, Cala Vento nos harán sudar con su punk emocional y Sen Senra pondrá el toque urbano y sofisticado con “PO2054AZ”.

Horarios del viernes, 18 de abril. / SanSan

Lori Meyers, Sidonie y Dorian: himnos generacionales

Si alguna vez has coreado “Mi realidad” de Lori Meyers o has saltado al ritmo de “Estadio Azteca” de Sidonie, ya sabes lo que te espera. Dorian traerá la épica con “Cualquier otra parte” y muchos más temazos.

Los DJs que cerrarán cada noche por todo lo alto

Cuando las guitarras callen, la fiesta seguirá con una selección de DJs que te harán bailar hasta el amanecer: Eme DJ, Kike Varela, New Beat Order y Toxicosmos, entre otros, prometen mantener el ritmo hasta que salga el sol.

Horarios del sábado, 19 de abril. / SanSan

Música, playa y buena vibra en Semana Santa

El SanSan no solo es música; es el plan perfecto para desconectar y disfrutar de la playa, la gastronomía local y el buen rollo de Benicàssim. Si todavía no tienes tu abono o tu entrada de día, date prisa porque las entradas están volando en sansanfestival.com y seetickets.com.