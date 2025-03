Ángel Gil Cheza navega cap al públic juvenil amb 'Surferránea'

El Mediterrani, amb la seua llum daurada i les seues ones inquietes, ha sigut testimoni d'innombrables històries, però poques han promés capturar l'esperit juvenil com ho fa Surferránea, la nova trilogia de l'escriptor vila-realenc Ángel Gil Cheza. Amb una trajectòria literària consolidada en la narrativa per a adults, Gil Cheza fa un gir inesperat i refrescant cap a la literatura juvenil, presentant tres títols que destil·len estiu, misteri i la complexitat de les emocions adolescents. El primer volum, Nunca amanece en la isla de los alacranes, veurà la llum el pròxim 2 d’abril sota el segell d’Edebé, seguit per Alguien silba en la niebla i Nadie lee la misma carta dos veces, tots dos programats per a maig.

La trilogia, ambientada a la costa de Borriana, ens submergeix en la vida de Jero, un jove madrileny que, després de finalitzar el curs, es veu obligat a passar l'estiu a la casa de la seua àvia davant de la mar. El que en principi promet ser un estiu avorrit, prompte es converteix en una aventura marcada pel surf, els conflictes entre colles rivals —els Cullerots i els Smugies—, i un misteri soterrat en les profunditats de la història local. Però Surferránea no és només una història d'aventures juvenils; és també una exploració de les relacions humanes, el despertar de l'amor i la cerca de la pròpia identitat en un entorn carregat de bellesa i perill.

En Nunca amanece en la isla de los alacranes, Gil Cheza ens introdueix en aquest univers costaner amb una combinació de romanç, amistat i un crim sense resoldre que marcarà l'estiu de Jero i els seus nous amics. La tensió entre les colles i l'enigma d'una mort ocorreguda anys arrere doten la història d'un to intrigant que enganxa des de les primeres pàgines. L'autor desplega una narrativa envoltant, carregada de detalls sensorials —el salobre en l'aire, el so de les ones trencant en la costa, la calor enganxosa de les nits estivals— que transporta el lector directament a la platja.

Els tres volums de la nova trilogia literària d'Ángel Gil Cheza que publica Edebé. / Edebé

Més aventures i misteris

El segon volum, Alguien silba en la niebla, ens situa un any després. Jero torna al poble amb l'esperança d'un estiu tranquil, però la tensió emocional entre ell i Irta —la seua veïna misteriosa— continua latent, mentre Irene, la seua cosina, brega amb els seus propis sentiments cap a Pablo. L'arribada d'un perill real posarà a prova els llaços entre els personatges i donarà un gir inesperat a la trama, aprofundint en les relacions i els conflictes interns dels protagonistes.

El tancament de la trilogia, Nadie lee la misma carta dos veces, explora un misteri que connecta el present amb un passat llunyà. Jero torna, aquesta vegada acompanyat per Sara, la seua amiga del skatepark que travessa un moment difícil. L'aparició d'unes cartes indesxifrables, vinculades a una desaparició i un assassinat de fa més de mig segle, submergirà el grup en una investigació on l'amor i l'amistat seran les úniques brúixoles en un mar d'incertesa.

Un homenatge al Mediterrani

Gil Cheza, que fins ara havia conreat amb èxit la narrativa per a adults amb títols com El hombre que arreglaba las bicicletas o La lluvia es una canción sin letra, demostra amb Surferránea una notable capacitat per connectar amb el públic jove sense perdre la profunditat literària que caracteritza la seua obra. L'autor, que compagina la seua labor d'escriptor amb la docència a l'IES Francesc Tàrrega de Vila-real, imprimeix en aquesta trilogia una autenticitat que naix del seu propi vincle amb la costa mediterrània i de la seua capacitat per entendre les emocions i conflictes de l'adolescència.

Surferránea és més que una trilogia juvenil. És un homenatge al Mediterrani, a les nits d'estiu carregades de promeses, a la cerca d'identitat i al poder redemptor de l'amor i l'amistat. Amb un estil directe, àgil i emotiu, Ángel Gil Cheza convida els lectors a submergir-se en una història que fa olor de sal i ressona amb l'eco de les ones. La cita està marcada al calendari: el 2 d’abril comença aquesta travessia literària que promet deixar empremta en el cor dels lectors joves… i dels que no ho són tant.