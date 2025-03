Sofía Barrón: «El MACVAC no se entiende sin Vilafamés ni Vilafamés sin el MACVAC»

Sofía Barrón ha sido recientemente nombrada directora artística del Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni (MACVAC) de Vilafamés, una institución de referencia en el ámbito del arte contemporáneo en España. Con una sólida trayectoria en historia del arte y gestión cultural, Barrón asume este nuevo reto con un proyecto que combina continuidad y renovación, apostando por la diversidad, la accesibilidad y el compromiso con el contexto local e internacional. En esta entrevista, nos revela las líneas estratégicas que marcarán esta nueva etapa, destacando la importancia de consolidar la identidad del MACVAC como un espacio dinámico y abierto a la participación.

Enhorabuena por tu nombramiento como directora artística del MACVAC. Tu trayectoria en el ámbito de la historia del arte y la gestión cultural es muy amplia, pero ¿qué fue lo que más te motivó a presentar tu candidatura para este puesto en un museo con tanta historia y singularidad?

Muchas gracias. Sin duda, dirigir el MACVAC supone una ilusión y un desafío. Bueno, si hay un teórico y crítico de arte clave del siglo XX a nivel nacional, ese es Aguilera Cerni, y cuando conoces que materializó su ideario artístico en un museo, acercarte precisamente a su museo resulta, cuanto menos, atractivo. Además, a lo largo de los años, para varias investigaciones he consultado fondos del CIDA, el Centro Internacional de Documentación Artística adscrito al MACVAC. Finalmente, el año pasado, a raíz de una exposición que comisarié, Metáforas sonoras, que se inauguró coincidiendo con el Día de los Museos, tuve la oportunidad de conocer su sistema de trabajo desde dentro y, sobre todo, de acercarme al equipo humano que lo compone. Y, aquí, he de subrayar que se trata de un equipo que no sólo es profesional, sino que también entiende el que un día fue el proyecto de Aguilera como suyo. Además, transmite una cercanía que te hace sentir como en casa.

Imagen del equipo actual del Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés. / MACVAC

Tu proyecto destaca por su carácter colaborativo y por estar bien argumentado y adaptado a los recursos del museo. ¿Podrías adelantar algunas de las líneas estratégicas a desarrollar en los próximos años para reforzar la identidad del MACVAC y su proyección ?

Hay líneas estratégicas de actuación que se conformaron bajo la anterior dirección artística, la de Rosalía Torrent, y la entonces y ahora vigente gerencia de Joan Feliu. Particularmente, soy de las personas que piensa que no se debe entrar a un sitio «como elefante en cacharrería»; cuando algo está bien y funciona, no hay que darle la vuelta, se trabaja siempre en mejorarlo, en abrir abanico. Hay margen de mejora y de adecuación del museo a los nuevos y siempre cambiantes tiempos, cambios que además ahora se producen cada vez de forma más acelerada. Por lo tanto, la colección del MACVAC va a continuar creciendo y convirtiéndose en un punto de encuentro accesible, comprometido y dinámico. Por supuesto, alejado de la idea de museo elitista, segregado y al margen de los variados intereses de la sociedad en la que se inscribe, porque esto sirve entre poco y nada. El público debe acercarse al MACVAC no a visitarlo, sino a vivirlo. Para que esto sea así, se va a seguir trabajando la inclusión, la igualdad y la diversidad tanto en la colección permanente como en las exposiciones temporales, no de forma puntual, sino formando parte del eje vertebrador del museo, para cumplir con la responsabilidad de cualquier museo de evidenciar y normalizar los cambios sociales de forma entendible, claro, pero también crítica.

«Las colaboraciones con otras instituciones son cruciales para difundir la colección del MACVAC»

El MACVAC es uno de los museos pioneros de arte contemporáneo en España, pero también es una institución muy vinculada a la comunidad local de Vilafamés. ¿Cómo piensas fortalecer esta relación y fomentar la participación de la sociedad civil y los artistas locales en la programación y la vida del museo?

Fundacionalmente, el MACVAC no se entiende sin Vilafamés y, desde hace décadas, tampoco a Vilafamés sin el MACVAC. Se trata de un museo que nace imbricado a su territorio y, además, es un motivo para enorgullecerse. Se fundó en la década de los 70 con un ideario que hoy reivindican los museos para el siglo XXI. Por supuesto, no tendría sentido sin un constante diálogo con la Junta Consultiva del museo, que conjuga diversos sectores relacionados con la localidad, con su tejido social, económico y cultural y que permite, además, la coexistencia de visiones diferentes conciliadas en un mismo programa artístico. También acercando nuestro trabajo e ideando redes con las asociaciones locales y, por supuesto, fomentando el arte y la cultura identitaria, a los y las artistas de aquí. Esto no debe entenderse de forma excluyente, es decir, la proyección de un museo pasa por la ampliación de miras al ámbito nacional y, por qué no, al internacional, pero eso siempre pasa por reivindicar lo que sientes como tuyo, por lo propio.

En un contexto en el que los museos compiten cada vez más por atraer público y visibilidad, ¿qué acciones específicas te planteas para incrementar el número de visitantes y dar mayor proyección nacional e internacional al MACVAC?

Lo primero, manteniéndonos dinámicos y desarrollando una programación de calidad y atractiva para un público con un amplio espectro de interés. También, creando lecturas transversales en la colección permanente, diversos modos de acercarse a la colección desde diferentes temáticas o puntos de vista; esto hoy nos lo permite la tecnología sin prácticamente coste. Por supuesto, ajustar y ampliar en la medida de lo posible los talleres y el resto del contenido educativo con la finalidad de satisfacer las necesidades de todos los grupos. Y, fundamental, mantenernos visibles en exposiciones externas. Las colaboraciones con otras instituciones son cruciales para difundir la importantísima colección de arte contemporáneo que alberga el MACVAC. La participación del museo en ARCO y en la Feria MARTE de Castellón y la cesión de obras para exposiciones es fundamental, sinergias en las que hay que seguir creciendo para potenciar la imagen del museo.

La conservación y restauración de las obras de arte es uno de los pilares fundamentales de cualquier museo. ¿Tienes previsto desarrollar alguna iniciativa nueva en esta línea o reforzar las colaboraciones con entidades especializadas en conservación?

Sí, no se debe olvidar que, por mucho contenido, lecturas y discurso que pueda tener una obra de arte, es un objeto material que debe conservarse y con esa misión nacieron los museos. Evidentemente, el trabajo de prevención es muy importante y el museo cuenta con las herramientas necesarias para la preservación. Además, gracias al convenio suscrito entre el museo y el Servicio de Restauración de la Diputación de Castellón, se llevan a cabo distintas actuaciones que permiten la exposición de obras que, si no fuera así, no podrían mostrarse, así como la mejora de las citadas condiciones de exposición y también de almacenaje. Esa faceta está cubierta.

«El arte y la cultura son fundamentales para la construcción de una identidad colectiva»

El arte contemporáneo a menudo puede resultar difícil de interpretar para algunos públicos. ¿Contemplas desarrollar programas educativos o de mediación cultural para acercar el arte contemporáneo a públicos diversos y ampliar la base de visitantes del museo?

La verdad es que la colección del MACVAC es bastante asequible conceptualmente hablando, es decir, no es un museo en el que el visitante se pregunte «¿esto es arte?». No encuentras piezas que necesiten validar su condición artística porque se muestran en un museo; esto, sin duda, facilita las cosas. No obstante, hemos hablado ya de muchas actuaciones de mediación, por ejemplo, los talleres y ese vuelco que hay que darle a la colección permanente y a la página web para que albergue otras lecturas que cubran más discursos y respondan a los diferentes intereses del público. A esto se deben sumar las visitas guiadas, visitas que en el Museu d'Art Contemponari Vicente Aguilera Cerni son muy demandadas. Durante esta etapa, también vamos a trabajar el acercamiento al público con necesidades especiales.

El concejal de Cultura de Vilafamés, Raül Forcadell junto a la directora artística y gerente del MACVAC, Sofía Barrón y Joan Feliu / MACVAC

Uno de los retos actuales para los museos es la digitalización y la creación de contenidos accesibles en línea. ¿Tienes previsto implementar o ampliar estrategias digitales para que el fondo artístico y las actividades del MACVAC lleguen a un público más amplio?

El museo ha hecho ya un gran trabajo en la página web. Para empezar, la colección es accesible en su totalidad desde la web del museo. Cuenta también con recursos didácticos, sección de publicaciones, de reserva de entradas y demás. Pero en una sociedad digital, las herramientas virtuales no son ya un medio de divulgación —eso se da por supuesto—, sino también una plataforma de participación, accesibilidad e inclusión, y vamos a darle un impulso en este sentido. Para esto habrá que sentarse y ver las posibilidades que existen —por ejemplo, recursos sonoros— y también analizar las que están a nuestro alcance.

Para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los artistas y colaboradores del MACVAC en esta nueva etapa? ¿Qué papel crees que deben jugar en el desarrollo y consolidación de esta nueva fase del museo?

En esta nueva etapa del MACVAC, me gustaría transmitir a los y las artistas y a las personas colaboradoras un mensaje de compromiso. El arte y la cultura son fundamentales para la construcción de una identidad colectiva, y su papel en este proceso es del todo significativo. Evidentemente, su trabajo enriquece al museo, pero además genera un diálogo constante con la comunidad. Se trata de fomentar el MACVAC como espacio de encuentro, un lugar común de conocimiento, investigación, espíritu crítico, inclusión, diversidad, divertimento y un sinfín de calificativos difíciles de enumerar sin dejarse alguno, para una etapa que afronta el pulso de la visibilidad, integración y relevancia en el panorama cultural. Y esto no lo llevan a cabo únicamente la directora artística y el director gerente, esto se construye entre todos.