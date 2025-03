Juan Ramón Biedma, Mabel Lozano i José Ángel Mañas, premis Letras del Mediterráneo 2025

Castelló continua reforçant la seua presència en el panorama cultural nacional a través de la literatura. La Diputació Provincial ha anunciat els guanyadors de la setena edició del guardó Letras del Mediterráneo, una distinció que reconeix la trajectòria literària d'autors destacats i, al mateix temps, promou la província mitjançant les seues obres.

Enguany, els guardonats han sigut l'escriptor sevillà Juan Ramón Biedma en la categoria de Narrativa, el madrileny José Ángel Mañas en Novel·la Històrica i l'escriptora i cineasta Mabel Lozano en Novel·la Policiaca. Els tres autors hauran d'integrar en les seues futures obres referències a Castelló, donant visibilitat als seus paisatges, pobles i patrimoni cultural.

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacat que el certamen «ajuda a situar Castelló com un referent cultural, ja que les obres publicades i distribuïdes a nivell nacional i internacional contribueixen a enriquir la narrativa mediterrània». Clausell també ha subratllat la importància d'este guardó per a la projecció de la província: «Gràcies a esta iniciativa, Castelló està present en llibreries de tota Espanya i permet als lectors descobrir els seus escenaris més bells».

Aquesta aposta per la literatura com a vehicle de difusió turística i cultural situa Castelló en una posició privilegiada dins del sector editorial. Els autors premiats no sols aporten qualitat literària al certamen, sinó que esdevenen ambaixadors de la província mitjançant les seues històries.

Els guardonats de 2025

Juan Ramón Biedma, premiat en la categoria de Narrativa, és conegut per la seua capacitat per fusionar diversos gèneres literaris, des de la novel·la negra fins a la fantàstica i psicològica. La seua obra ha rebut nombrosos reconeixements i destaca per la seua mirada profunda i compromesa sobre la societat.

José Ángel Mañas, guardonat en Novel·la Històrica, es va donar a conéixer amb Historias del Kronen, un referent de la literatura espanyola contemporània. Amb una trentena de títols publicats, ha mantingut una producció constant que alterna entre ficció i història, sent una veu rellevant del panorama literari.

Per la seua banda, Mabel Lozano, distingida en la categoria de Novel·la Policiaca, ha dedicat la seua carrera a visibilitzar realitats socials silenciades, especialment en la lluita contra el tràfic de persones. La seua trajectòria en el cinema i la literatura s'ha consolidat com una veu de denúncia i compromís.

Amb este reconeixement, la Diputació de Castelló reafirma la seua aposta per la literatura com a eina de projecció cultural i turística. «Cada novel·la guardonada contribuïx a donar a conéixer els nostres 135 municipis a Espanya i més enllà», ha conclòs Clausell.