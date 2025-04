La segona 'Nit de la Dansa' porta l'art en moviment als carrers de Castelló

Castelló es convertirà aquest dissabte, 5 d'abril, en un gran escenari a l'aire lliure amb la celebració de la segona edició de la Nit de la Dansa. L'esdeveniment reunirà 28 ballarins de sisè curs de Dansa Contemporània, provinents dels conservatoris professionals de Barcelona i Castelló, en cinc ubicacions emblemàtiques de la ciutat.

Organitzada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Castelló, la iniciativa reafirma el seu compromís amb la difusió de la dansa com una forma d'expressió artística accessible per a tots els públics. «Volem que la dansa isca al carrer i mostre l’enorme potencial que tenen els ballarins castellonencs», ha destacat la regidora de Cultura, María España, durant la presentació del programa, en la qual ha estat acompanyada per la directora del Conservatori Professional de Dansa de Castelló, Susana Rodrigo, i la coordinadora del projecte, Bárbara Díaz.

Programació

L'esdeveniment arrencarà a les 17.30 hores a la Plaça Hort dels Corders amb l'espectacle El que no es veu, dirigit per Francesca Cova i Pau Barreda, que també es representarà a les 20.00 hores al mateix lloc. La resta de coreografies es podran veure cada mitja hora a partir de les 18.00 hores en diferents punts del centre de la ciutat: Plaça de les Aules, Museu Etnològic, Plaça Pescaderia i Edifici Menador.

La regidora de Cultura de Castelló, María España, en la presentació de la segona edició d'aquesta cita. / MEDITERRÁNEO

Experiències

Des del Conservatori de Castelló, Susana Rodrigo ha subratllat la importància que aquest tipus d'experiències tenen per als estudiants. «No sols permeten la col•laboració entre alumnes de diferents centres, sinó que també ofereixen l'oportunitat d'interactuar amb un públic que potser no està acostumat a veure dansa, fent que aquesta forma d'art arribe a més persones», ha afirmat.

Amb aquesta iniciativa, Castelló aposta per consolidar la dansa com una part fonamental de la seva oferta cultural, oferint un espai on els joves ballarins puguen mostrar el seu talent i connectar amb la ciutadania a través del moviment i l'expressió corporal.