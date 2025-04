Juan Ramón Biedma: «Letras del Mediterráneo te da un elemento fundamental para una novela: el contexto»

El escritor Juan Ramón Biedma, reconocido por su capacidad para fusionar géneros como la novela negra, la fantasía y el thriller psicológico, es uno de los autores galardonados este 2025 con uno de los premios Letras del Mediterráneo que organiza la Diputación de Castellón, junto a Mabel Lozano y José Ángel Mañas.

Reconocido en la categoría de Narrativa, en esta conversación mantenida en la redacción de Mediterráneo Biedma reflexiona sobre su proceso creativo, la importancia del lenguaje en la narrativa y el impacto del contexto en sus historias. Además, nos adelanta detalles sobre su próxima novela, inspirada en la atmósfera de la ciudad de Castelló y sus barrios.

Tus novelas se caracterizan por la fusión de géneros como la novela negra, la fantasía y la psicológica. ¿Cómo abordas este reto a la hora de escribir? ¿Y cómo inicias un proyecto literario?

Uno nunca sabe responder a esta pregunta. Hay algo de esotérico que, quizás, requeriría un psicoanálisis profundo para descubrir de dónde vienen las historias que uno afronta y con qué tienen que ver.

Siempre he pensado que los géneros son una especie de maleta con herramientas con las que contamos para construir una historia. Mientras que otros novelistas se basan en una introspección absoluta o en descripciones más objetivas y omniscientes, yo procuro valerme de los géneros porque, entre otras cosas, son una forma de proponer un juego al lector y establecer una complicidad. Cuando inicias una historia con una trama policíaca o un componente sobrenatural, el lector ya conoce ciertas claves y te sigue en esa danza común de la construcción de la novela.

«Cada frase debe ser un reto para el escritor, cada palabra un motivo de reflexión para encontrar el significado justo, perfecto»

Tu literatura tiene un fuerte componente social y de crítica. En la presentación de los premios Letras del Mediterráneo que tuvo lugar el pasado lunes mencionaste a la célebre actriz y cantante Ida Lupino: «Todos somos pobres y estamos perdidos». Con esa imagen en mente, ¿cómo vas a trabajar en la novela?

Fíjate, si me lo permites, voy a proponerte un titular: este es el único premio que yo conozco que te proporciona una parte de la novela: el contexto. El premio ya te da uno de los elementos fundamentales, porque te ofrece carácter, atmósfera y un puente entre el autor y el lector.

En mi caso, los contextos los tomo de la realidad, pero los paso por mi filtro. Mis novelas tratan sobre personas en situaciones extremas, movidas por la necesidad o por una ambición estúpida de cambiar de vida. Digo «estúpida» porque, al final, hacemos lo que podemos, no lo que nos proponemos. A veces también actúa el tedio absoluto, esa falta de sentido o de una profesión absorbente que empuja a las personas a seguir adelante.

Todo esto me lo he traído a Castelló, si vosotros me lo permitís. He trasladado la carga de oscuridad de mis novelas a una ciudad luminosa, pero con espacios y motivos donde el misterio también existe. Estoy viendo que puede encajar con la historia que voy a situar aquí.

José Ángel Mañas, Mabel Lozano y Juan Ramón Biedma, premios Letras del Mediterráneo 2025, en su visita a 'Mediterráneo'. / Gabriel Utiel

Siempre me ha interesado el trabajo que está detrás, aquello que no se ve. En el caso de los escritores, existen en algunos casos ejemplos de auténtica orfebrería, de artesanía con las palabras. Trasladar todo un mapa emocional, psicológico, al papel, no debe ser tarea fácil.

No es fácil y no debe serlo. Al menos ese es mi mensaje y mi apostolado ante esta cuestión, empezando por mis propios alumnos. No creo que deba ser sencillo; cada frase debe ser un reto para el escritor, cada palabra un motivo de reflexión para encontrar el significado justo, perfecto.

Y como dices, es un trabajo de orfebrería continua, casi de ingeniería, para plasmar la historia en palabras. Estamos haciendo novelas. Por mucho que algunos autores piensen en la posibilidad de convertirlas en obras audiovisuales o audiolibros, estamos escribiendo narrativa. El lenguaje debe ser nuestra biblia. Hay que cuidarlo al máximo, no sólo buscando el sentido justo, sino también explorándolo, retorciéndolo cuando sea necesario, buscando ese extra que haga al lector decir: «esto tiene un significado especial».

Ese es el camino para que los libros sobrevivan. Si intentamos competir bajo las mismas reglas que un video de 12 segundos, a la novela le quedan tres días de vida.

«No pretendo contarle a los castellonenses cómo es su ciudad, sino aterrizar aquí con respeto y cariño»

A lo largo de tu carrera has recibido varios premios. Uno de ellos te liga también a la provincia, como fue el que recibiste el año pasado en el Festival Castelló Negre. ¿Qué significa para ti este otro reconocimiento por parte de la Diputación?

Para los escritores, la situación es difícil. Hay un descenso de lectores que nos afecta a todos. Y, desde el punto de vista puramente económico, trabajamos con anticipos, una práctica que, por desgracia, está desapareciendo en algunos casos.

En este caso, recibimos otro tipo de anticipo: un voto de confianza por parte de la provincia de Castellón. Nos dicen: «Confiamos en que usted va a escribir una gran novela». Hay cierta osadía en ello, en creer que acertarán con su elección. Y nos brindan esa posibilidad.

A partir de aquí, cuento con un presupuesto emocional para desarrollar la historia.

Y, ¿cuál es esa historia, si puedes adelantarnos algo?

En mi caso, parto de una mujer que secuestra a su propia nieta. La búsqueda de esta mujer nos lleva a desentrañar su carácter: es una curandera de barrio, cuya identidad será equívoca según los testimonios de quienes la buscan. A medida que exploramos su figura, también desentrañamos Castelló, sus barrios y su esencia.

¿Ofrecerás una visión propia de la ciudad?

No pretendo contarle a los castellonenses cómo es su ciudad, sino aterrizar aquí con respeto y cariño, intentando traducir en palabras lo que esta ciudad me sugiere. Su viento, por ejemplo, se convierte en un telón de fondo que afecta a mis personajes y a la historia que quiero contar.

