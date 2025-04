L'EACC porta la millor experimentació sonora amb segell castellonenc

L'Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) obri la seua programació primaveral amb una nova edició del cicle Espai Sonor, una proposta dedicada a l'experimentació musical que enguany posa el focus en el talent local. Els artistes M1S1M, Alberto Lucendo i Rauelsson seran els encarregats d'omplir aquest espai amb les seues creacions sonores, oferint al públic una experiència musical immersiva i innovadora.

Una aposta per la música experimental

El primer concert tindrà lloc el divendres 4 d'abril, a les 20.00 hores, i estarà protagonitzat per M1S1M, projecte del professor de música Jordi Villarroya. Aquest projecte va nàixer en 2018 com una òpera per al programa educatiu ‘Com sona l'ESO’ i s'ha convertit en una proposta personal que fusiona la pedagogia i la creació musical.

El divendres 2 de maig, el castellonenc Alberto Lucendo, establit a Berlín, prendrà el relleu amb una actuació on mostrarà la seua versatilitat com a productor i compositor de bandes sonores. La seua trajectòria ha estat reconeguda amb diversos guardons i fins i tot una preselecció per als Premis Goya.

Rauelsson presentarà el seu nou treball discogràfic, 'Niu'. / MEDITERRÁNEO

Per últim, el 30 de maig, Rauelsson tancarà el cicle amb el seu estil eclèctic, que combina el folk, l'experimentació i l'electrònica. Presentarà el seu nou àlbum Niu, enregistrat entre Sofía i Berlín, i comptarà amb la col·laboració de la violinista Katrine Grarup Elbo, coneguda per la seua trajectòria en la improvisació i la performance.

Més enllà de la música

A més dels concerts, l'EACC acull una sèrie de tallers i activitats que complementen la seua programació cultural. Destaca l'exposició Todo al rojo de Fotolateras, oberta fins al 18 de maig. En el marc d'aquesta mostra, el dissabte 5 d'abril es realitzarà el taller Laboratori del món vibrant, impartit per Peter Bosch i Simone Simons, on els participants exploraran el fenomen de la vibració a través de robots montats sobre molls metàl·lics.

També com a novetat, dins del cicle Espai Menut, el projecte Pantonas oferirà tallers infantils a càrrec de quatre pintores castellonenques: Sara Bellés, Ana Sansano, Verònica Fabregat i Rocío Rodríguez. La primera sessió, titulada Jo, animal, es durà a terme el mateix dissabte 5 d'abril.

Totes les activitats i concerts del cicle Espai Sonor són d'accés lliure fins a completar aforament. Les inscripcions per als tallers poden realitzar-se enviant un correu a eacc@ivc.gva.es.