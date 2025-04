La memòria íntima de Manuel Vicent cobra vida novament en La Vilavella

A la Casa de la Cultura de la Vilavella, el divendres, 4 d’abril, a les 19.00 hores, s’obrirà un espai per a la memòria i l’emoció gràcies a la representació de l’obra Restes d’un naufragi, basada en els textos i articles periodístics de Manuel Vicent.

La Vilavella, bressol de Vicent, es converteix així en l’escenari perfecte perquè les paraules de l’autor tornen a casa, carregades de la nostàlgia i la lucidesa que sempre les ha caracteritzat. No és casualitat que aquesta obra naixa precisament de la recopilació personal d’un pare que, cada diumenge, guardava els articles de Vicent publicats a El País, com qui guarda fragments de si mateix en una vella carpeta. Ara, eixa carpeta, eixa col·lecció de paraules i sentiments, es transforma en el fil conductor d’una història sobre la memòria, el llegat i la cerca de sentit en el laberint de l’existència.

Javier García s’encarrega de protagonitzar aquest singular monòleg basat en els articles de Manuel Vicent. / MEDITERRÁNEO

Naufragi emocional i literari

L’espectacle de Viridiana Centro de Producción Teatral, dirigit per Jesús Arbués i protagonitzat per Javier García, explora el vincle entre l’experiència personal i l’obra escrita. Un fill, després de la mort de son pare, troba una carpeta polsegosa on el seu progenitor havia recopilat els articles de Vicent que més l’havien impactat. En cada retall batega una emoció particular, un eco d’un moment viscut, una veritat íntima que, en ser llegida de nou, ressona amb una intensitat renovada.

Vicent ha sabut sempre captar en les seues columnes dominicals eixos xicotets instants que ens defineixen: la brisa tèbia d’una vesprada d’estiu, la fragància d’un cafè al matí, el reflex daurat de la llum sobre un carrer mullat. Cada text és una postal emocional que, en Restes d’un naufragi, es transforma en un relat vital, un espill on es reflectixen els dubtes, les certeses i els plaers simples que ens salven de la deriva.

Respecte i valentia

Arbués construïx la dramatúrgia amb un respecte quasi reverencial cap a la prosa de Vicent, però també amb la valentia de dotar-la d’un nou cos escènic. L’obra es desenvolupa en una escena oberta, on el públic envolta l’actor, creant un ambient íntim i envoltant. En el centre, la vella carpeta es convertix en el símbol de la memòria i l’àncora de la història. Les paraules, abans impreses en paper, cobren ara vida en la veu i el gest de Javier García, qui conduïx l’espectador a través d’un itinerari emocional que oscil·la entre la tendresa i la desolació, entre l’humor i la melancolia.

L’art de Manuel Vicent habita eixe espai ambigu entre la modernitat i la postmodernitat, on la realitat i la ficció s’entrellacen fins a convertir-se en una sola veritat. Com assenyala Fernández Beltrán: «Per a acostar-se a Manuel Vicent cal fer-ho també, i per damunt de tot, a través de l’emoció, de les sensacions i de la subjectivitat». En Restes d’un naufragi, eixa emoció es convertix en la brúixola que guia el viatge de l’espectador a través de les paraules de l’autor.