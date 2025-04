De Juego de Tronos a Splinter Cell o Gumball: El segorbino que tiene dos Goya

Comenzó a estudiar Derecho, pero más que las leyes, a Javier Salvador lo que le seducía era el arte, así que finalmente cursó Comunicación Audiovisual en Gandía. Allí se especializó en Animación y Dirección Artística… y el resto es historia. Y podemos hablar de historia con mayúsculas, pues pocos castellonenses pueden presumir de haber sido partícipes de dos premios Goya en su carrera. Javi conquistó el primero como animador de Atrapa la bandera y el segundo lo ha conseguido en la última edición del principal festival del cine patrio como ‘storyboard’ de ‘Mariposas Negras’.

«Este último Goya sí lo siento más mío que el anterior porque al realizar un guion gráfico tomas decisiones muy cercanas a dirección. En ‘Atrapa la Bandera’ participé como animador en 10 ó 15 planos, por lo que no vi mi papel tan relevante, pero en ‘Mariposas Negras’ ya hacía un poco la peli a raíz del guion y unas notas previas», reconoce el segorbino, que admite estar «muy contento» con el último premio conseguido.

Más allá de los reconocimientos, la trayectoria de Javi es de admirar, pues ha participado en producciones tan conocidas como ‘Un monstruo viene a verme’ de JA Bayona, la popular serie ‘Juego de Tronos’ o un corto, ‘Hero’, que escribió junto a Dani Martínez. También ha colaborado en ‘Jelly Jamm’, ‘Pocoyo’, ‘Gumball’, ‘Momonsters’, ‘Love, Death & Robots’ o ‘Sierra Dragón’ junto a uno de sus mentores, Pepe Sánchez.

En la actualidad está enfocando más su trabajo en el extranjero: «Con esto no vas a hacerte rico, pero fuera estamos mejor pagados que en España, a pesar de que hay muy buenos artistas aquí. Ahora trabajo sobre todo para Dinamarca y Francia; no solo por el tema económico, pues creo que es la mejor opción para seguir creciendo». Este año se estrenará también en Netflix Splinter Cell, proyecto en el que tiene depositadas muchas esperanzas.

Asegura el protagonista que «por desgracia no hay mucha gente mayor trabajando en animación», circunstancia que achaca a que «antes era algo muy de nicho. Al principio yo mismo no imaginaba que iba a poder trabajar de esto porque no había muchos estudios ni películas, pero en España la película de Tadeo Jones cambió el panorama a mejor».

Javi también trabajó como profesor de la universidad U-tad durante tres años, experiencia de la que guarda «muy buenos recuerdos y otros no tan buenos. Era algo estable, pero creo que la universidad debería ser algo más asequible. Había algunos alumnos muy buenos y otros que pasaban de todo. Al final me lo dejé».

Imagen del segorbino, uno de los artistas más cotizados en el cine de animación español, jugando con una máquina recreativa. / Mediterráneo

El animador ha residido en Valencia, donde nació, Barcelona, Segovia, Sevilla o Stuttgart (Alemania); sin embargo, su refugio siempre ha estado en Segorbe, donde nacieron tanto sus abuelos como su padre y donde mantiene una vivienda: «Ahora me he asentado en Alcorcón, pero esta es una profesión muy nómada y siempre que puedo voy a Segorbe».