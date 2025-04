Vicent Carda i el paisatge que desapareix

Hi ha una mena de silenci en la cendra. Un silenci fràgil, lleuger, gairebé imperceptible, que es filtra entre les fibres del paper i les línies dels dibuixos de Vicent Carda. Amb La lleugeresa de la cendra, el creador de Borriana convida a fer un viatge íntim i reflexiu pels rastres del món agrari valencià, per la memòria d’un paisatge que s’esvaeix, consumit per la transformació implacable de la nostra societat. La galeria Cànem de Castelló acull aquest projecte fins al 26 d’abril, una instal·lació que transcendeix la simple contemplació artística per convertir-se en un diàleg sobre el temps, la pèrdua i la identitat.

El treball de Carda parteix d’un material tan humil com simbòlic: les cendres resultants de la crema de la poda dels tarongers. Aquesta matèria residual, sovint vista com un final o un element de rebuig, es transforma aquí en eina i en matèria primera per al dibuix. És un procés de recuperació i resignificació que connecta amb la tradició, però al mateix temps la qüestiona i la reinterpreta. La cendra deixa de ser el residu d’una activitat agrícola per convertir-se en el vehicle d’una narrativa nova, en una metàfora visual que parla del col·lapse del món rural i de l’agonia d’un paisatge que es va desdibuixant a mesura que desapareixen els camps de tarongers.

Els dibuixos de Carda, delicats i fràgils, evoquen aquesta sensació d’infralleugeresa que Marcel Duchamp va descriure amb el terme inframince. / Cànem

Carda, que ja havia explorat aquestes temàtiques en Arqueologia del paisatge, fa un pas més enllà en aquesta nova proposta. Si abans es fixava en la pèrdua de l’espai agrari i en la fragilitat de l’arquitectura efímera dels cremadors, ara l’artista descontextualitza la cendra i la col·loca al centre del relat. La converteix en llenguatge plàstic, en rastre tangible d’una absència. Aquesta absència és la que marca la tensió latent de l’exposició. Allò que va ser i ja no és, però que persisteix com una empremta en la memòria col·lectiva i en el territori.

Inframince

Els dibuixos de Carda, delicats i fràgils, evoquen aquesta sensació d’infralleugeresa que Marcel Duchamp va descriure amb el terme inframince: una energia mínima, gairebé inaprehensible, que es percep només en la subtilesa dels detalls. Els traços amb cendra sobre paper no busquen representar fidelment el paisatge valencià, sinó transmetre la seua essència volàtil. La textura de la cendra, la forma com s’adhereix al paper o com es dispersa amb una mínima respiració, esdevé una metàfora precisa de la condició del món rural: fràgil, efímer, a punt de desaparèixer.

Les peces tridimensionals que acompanyen els dibuixos reforcen aquesta sensació de buit i fragilitat. / Cànem

Però hi ha també en aquest projecte un component sociològic que travessa tota la proposta artística. La cendra com a símbol de pèrdua i de buit ens parla d’una absència més profunda, la d’un model de vida que ha definit durant segles la identitat de les nostres comarques. Carda ens força a enfrontar-nos amb aquesta realitat incòmoda, a mirar-la directament als ulls mentre els dibuixos, amb la seua lleugeresa aparent, ens parlen de la gravetat d’aquesta transformació.

Buit i fragilitat

A la galeria Cànem, les peces tridimensionals que acompanyen els dibuixos reforcen aquesta sensació de buit i fragilitat. La instal·lació està pensada per generar un espai de contemplació, on el visitant perceba la tensió entre allò que queda i allò que s’ha perdut. És un espai que respira memòria, però també melancolia. La cendra, que podria semblar el final d’un cicle, esdevé aquí el punt de partida per a una nova narrativa, per a una nova manera de mirar el paisatge i la nostra relació amb ell.

Amb La lleugeresa de la cendra, Vicent Carda no sols ens ofereix una reflexió estètica sobre la matèria i el dibuix, sinó que ens planteja un interrogant sobre el futur. Què quedarà quan el paisatge agrari valencià haja desaparegut del tot? La resposta, potser, es troba en la delicada persistència d’un traç de cendra sobre paper. Un rastre que, tot i la seua aparent fragilitat, es resisteix a desaparèixer del tot.