Castelló acollirà la seua Nit de l’Art més gran: 500 artistes i 80 espais

Els carrers, places i racons de Castelló tornaran a vibrar amb creativitat els dies 9 i 10 de maig amb motiu de la 17a edició de la Nit de l’Art. Més de 500 artistes i 120 propostes multidisciplinàries prendran part d’un esdeveniment que es consolida com una de les grans cites culturals de la ciutat. Organitzada per l’Associació d’Art Contemporani de Castelló (Asaco), amb el suport de l’Ajuntament, la Generalitat valenciana i altres entitats, aquesta edició promet ser la més ambiciosa fins ara.

Enguany, la Nit de l’Art desplegarà la seua xarxa d’expressions creatives en 80 localitzacions urbanes —30 més que l’any anterior— i inclourà disciplines tan diverses com la dansa, el teatre, la música, el circ, la poesia, la pintura en directe, els tallers participatius i les instal·lacions artístiques. L’objectiu: acostar l’art contemporani al gran públic, de forma oberta i participativa.

«És una cita amb la virtut de sorprendre i reinventar-se cada any, i ja és una senya d’identitat d’una ciutat que viu per, i per a la cultura», ha afirmat la regidora de Cultura, María España.

Art viu, participatiu i per a tots els públics

La programació de 2025 inclou 11 performances caracteritzades per la fusió de llenguatges i formats, com ara el DJ set teatralitzat Candimax Forte de Juana Varela o la sessió de bookjockey impulsada per l’Escola d’Art i Superior de Disseny. També es faran 20 tallers oberts al públic, sobre ceràmica, collage, solarigrafia, ecofeminisme, artteràpia o dansa, entre altres.

El festival sumarà set propostes de dansa, moltes d’elles itinerants, i tres cercaviles de gran format amb circ, dolçaina, tabal i dansa popular, reforçant així el diàleg entre tradició i avantguarda.

«La Nit de l’Art és una celebració de l’art en totes les seues formes i per a tothom», ha destacat Pilar Tébar, secretària autonòmica de Cultura, subratllant el seu paper com a avanç cultural al Dia Internacional dels Museus.

Castelló: ciutat d’art i cultura oberta

La presència del teixit cultural local serà fonamental, amb la implicació de 22 associacions i vuit centres educatius. Destaca la celebració dels 35 anys de Botafocs amb una exposició i un taller al Grau, així com les accions de col·lectius com Arte Blanco, Amart, la coral Veus Atrevides, o l’Associació de Veïns del Raval de la Trinitat.

Els centres educatius també tindran protagonisme, amb iniciatives com l’exposició Univers d’Artistes dels estudiants de l’IES Joan Baptista Porcar, el concert Nit de l’Art a l’Oest de l’IES Politècnic o les propostes del Conservatori de Dansa i l’Escola d’Art.

Nous espais, més art

Una de les grans novetats d’aquesta edició és l’ampliació dels escenaris, que per primera vegada inclouen llocs com el cementeri municipal, amb una proposta d’art funerari, o la plaça de la Pau, escenari de la performance La Nit de Gaza. També s’hi afegeixen espais com el Teatre Principal, el Museu de Belles Arts o l’Espai d’Art Contemporani.

La programació incorpora 64 exposicions i una desena d’instal·lacions sobre fotografia, il·lustració, disseny gràfic, ceràmica o arquitectura, així com tres rutes pels Open Studios de 17 tallers artístics de Castelló i voltants.

Una festa de l’art amb essència local i projecció global

Amb la implicació de la Universitat Jaume I, la Diputació, Al Port i múltiples agents culturals, La Nit de l’Art reafirma el seu esperit col·lectiu i transformador. «És cultura en majúscules, art fet per i per a la ciutat», ha conclòs María España.

Castelló es prepara així per a dos dies d’intensitat artística i participació ciutadana, on l’art ix al carrer per mostrar-se, compartir-se i emocionar.

Per a consultar la programació completa de la Nit de l'Art, cliqueu ací.