Archivada la causa contra Nacho Cano pese al procedimiento "no poco común" para traer los becarios de Malinche desde México

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa abierta contra el productor musical Nacho Cano ante la "falta de indicios racionales" de un delito de introducción irregular en el país de los jóvenes que trabajaron como becarios en su musical Malinche. El auto dado a conocer este viernes descarta que el músico atentara contra los derechos de los trabajadores pese a admitir que se utilizó un procedimiento administrativo "no poco común" para traerles desde México que "puede ser o no el adecuado" y no corresponde analizar en la vía penal.

Es decir, concluye que "no se ha tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería", sino siguiendo un procedimiento consistente en entrar como turistas sin necesidad de visado y una vez en nuestro país solicitar el visado para estudiantes. Agrega que esta forma de actuar es "más sencilla" e incluso "asumida por la Directiva de la UE".

Así, los magistrados descartan que se trate de falsear la entrada en España para una permanencia ilegal, pues el propósito era conseguir el permiso necesario que si bien fue denegado la razón no fue dicha entrada. Tras conocer la noticia, el productor musical, que se encontraba en México, ha anunciado que presentara contra la jueza Inmaculada Iglesias, que abrió el procedimiento penal contra él, una "querella espectacular". "No voy a olvidar de las 11 horas que tuvieron acosando a estos chicos intentando obtener información negativa de ellos hacia mí. No me voy a olvidar de esta jueza, que le voy a meter una querella espectacular, por lo que ha hecho, que sabe que está mal, y no sé qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto. Pero lo averiguaré", ha señalado en declaraciones realizadas en un vídeo remitido a Europa Press.

Informe de la Inspección

El auto también subraya la importancia del informe de la Inspección de Trabajo que descartó irregularidades: "Dicho informe es suficiente y se entiende que el resto de las diligencias son excesivamente prolijas sin suficiente base para considerar en el presente procedimiento que la finalidad ha sido diferente a la alegada y que ha sido aprovechada para una explotación de los becarios encubriendo su condición de trabajadores".

La Audiencia reconoce que los jóvenes "han podido tener un horario algo distinto al habitual", si bien "ello no es tan extraño al tratarse de un musical en el que es difícil ajustar a las condiciones normales, sin que se haya acreditado que haya sido abusivo. Por ello, estiman parcialmente el recurso de apelación presentado por el músico y el resto de los investigados, y han acordado el sobreseimiento provisional de la investigación que instruye la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid.

La Sala no estima íntegramente la demanda de los imputados, pues dictamina que no procede el sobreseimiento libre solicitado sino el provisional por "si aparecieran nuevos datos que obliguen a la reapertura de la causa lo cual no sería posible en el primer caso al tener el valor de cosa juzgada".

Como la censura franquista

Tras conocerse esta decisión, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiso mostrar su alegría por el archivo de la causa. Y aprovechó para denunciar el intento de "censura" contra el compositor, que a su juicio ha sufrido el músico. Según la dirigente madrileña, Cano, que es "uno de los mejores compositores de nuestro país", ha sufrido un "calvario" solo por mostrar su "preferencia política".

"Muchos deberían desde luego pedir disculpas", defendió la presidenta porque "el único hecho de mostrar una preferencia política no es excusa para perseguir ni para dar ese trato vejatorio", contra un músico que forma parte de la cultura "no subvencionada que se gana el pan cada día con su talento, su arte y sus entradas". En este sentido, pidió que se tome nota "de este caso" y de lo ocurrido "para que nunca más se repita" y aquellos que expresan su posición política pongan "pie en pared y se defiendan ante estos ataques y esa utilización de los poderes es del estado contra una persona simplemente por una acción política, porque esto, insisto, ni en la dictadura".