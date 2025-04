La Fira del Llibre de Castelló rep més de 5.000 visitants el primer cap de setmana

La 41 Fira del Llibre de Castelló ha polvoritzat tots els pronòstics d'assistència amb més de 5.000 lectors en el seu primer cap de setmana. La programació d'autors supervendes com Blue Jeans, Pablo Rivero, Reyes Monforte, Rosario Raro, Manuel Vilas, Julio César Cano, Marc Marginedas o Eloy Moreno han captivat a un públic majoritàriament femení i molt jove.

Precisament l'escriptor més venut de la història de la capital de la Plana, Eloy Moreno, va provocar una veritable allau de lectors que van formar una cua que començava en la plaça Santa Clara i finalitzava a la porta de l'Ajuntament. En total, més de quatre hores signant uns 1.000 exemplars de les seues obres fins a ben entrada la nit.

La primera fira organitzada des del consistori castellonenc, a través del la regidoria de Cultura, ja es pot qualificar de «històrica», si s'ha de jutjar per l'afluència massiva d'espectadors a la Plaça Santa Clara des de la seua obertura, divendres passat al matí.

Biblioteca itinerant per a hospitals

La fira compta amb 25 casetes i 19 expositors, i fins al pròxim 4 de maig es realitzaran 120 activitats d'animació a la lectura, que van des d'una caseta familiar fixa per a tallers infantils a una «biblioteca itinerant d'hospitals». Una iniciativa per a acostar la lectura a aquells pacients que no poden acudir a la fira, però que podran gaudir de les novetats literàries en els tres hospitals de Castelló: General, Vithas Castelló i Provincial de Castelló.

Los libros, protagonistas en la plaza Santa Clara de Castelló / Gabriel Utiel

També hi ha activitats escolars en valencià, visites guiades, tallers infantils i espectacles dirigits a alumnes de primària.

Implicació del comerç i l'hostaleria

Altra iniciativa singular és Recorre la Fira, en col·laboració amb el comerç local, on 15 establiments proporcionen informació cultural sobre els viatges de Jules Verne. A més, cafeteries i restaurants dels voltants de la Fira ofereixen «tapes literàries», cadascuna inspirada en una obra literària concreta.

La regidora de Cultura, María España, destaca «l'espectacular resposta dels lectors castellonencs, que ha sobrepassat les expectatives més positives. Els llibreters ens confirmen que les vendes en les casetes s'han disparat respecte a altres anys, esgotant existències de novel·les dels autors que ens han visitat. La programació de la fira compta amb la major quantitat de premis literaris fins a la data en la capital de la Plana, un cartell que no té res a envejar a les millors fires d'Espanya i que mai abans s'havia aconseguit reunir a la nostra ciutat. Era la fira que es mereixia Castelló i l'hem aconseguida fer realitat entre tots».

Hui dilluns, 28 d'abril, a les 19.00 hores tindrà lloc la presentació del I Premi Ciutat de Castelló de Novel·la, La montaña que devoraba hombres, de Jorge Moliner Ortiz.