Emilio del Río: «Los clásicos son actuales y modernos, ¡y son divertidos!»

Emilio del Río visita este martes, 29 de abril, a las 19.30 horas, la Feria del Libro de Castelló con Carpe Diem (Espasa), un libro en el que los clásicos grecolatinos no son sólo una referencia cultural, sino una fuente viva de sabiduría para afrontar los desafíos de hoy. Doctor en Filología Clásica, divulgador incansable y voz reconocible en la radio y el pódcast, Del Río nos invita en esta obra a redescubrir las enseñanzas de autores como Séneca, Horacio o Platón desde un enfoque muy actual: el de un manual de autoayuda, con herramientas prácticas para encontrar la felicidad, entrenar nuestras emociones y buscar el lado positivo de la vida. Antes de su presentación —que promete ser todo menos convencional— conversamos con él sobre la vigencia de los clásicos, el verdadero sentido del Carpe diem y la necesidad de enseñar divirtiendo, como ya aconsejaban los sabios de la Antigüedad.

En Carpe Diem invita a redescubrir las enseñanzas de los clásicos para afrontar la vida moderna.

Sí, pero hay que tener en cuenta que mi propuesta es un manual de autoayuda, un libro de autoayuda que se divide en 42 capítulos. No pretendo explicar quiénes eran los clásicos en este libro, más bien la intención es la de intentar explorar y dar herramientas para que las personas puedan ser felices. Planteo una serie de preguntas del tipo :¿Cómo encontrar la felicidad? ¿Cómo enfrentar el dolor y la incertidumbre? ¿Cómo asumir el cambio? ¿Cómo construir relaciones duraderas? ¿Qué valor tiene la amistad? ¿Cómo afrontar la muerte? ¿Cómo vivir con plenitud?

«Carpe diem» es un lema conocido por todos, pero a menudo superficialmente entendido. ¿Qué significado, profundo o no, le da usted, y cómo cree que deberíamos aplicarlo hoy?

Yo interpreto el «Carpe diem» como «busca siempre el lado positivo de la vida». Esa es una de las claves en la vida, porque a veces se confunde el estoicismo con la resignación, y no tienen nada que ver. Debemos tener en cuenta que una de las claves para alcanzar la felicidad se encuentra en nuestro equilibrio interior, en nuestra serenidad, y para eso tenemos que entrenarnos, porque las emociones se entrenan, ¿no?

'Carpe Diem' Autor: Emilio del Río Editorial: Espasa 352 páginas; 20,90 euros

No resulta fácil lo que propone. No estamos habituados a entrenar y/o comprender nuestras emociones. O no del todo.

La vida es caerse, y es levantarse también. Ahí está la clave. Uno de los capítulos del libro es «Vivir es combatir». Eso lo dice Séneca, y es muy bonito. No signigica combatir contra nadie, sino contra las adversidades, contra nosotros mismos, porque cosas nos van a pasar siempre a lo largo de nuestras vidas. Por tanto, de lo que se trata es de comprender que la clave para afrontar nuestro día a día está en lo que nosotros mismos contestamos ante lo que nos pasa.De ahí que interprete, como decía, «Carpe diem» como esa búsqueda del lado positivo, así como «date prisa en vivir».

Usted siempre defiende que los clásicos son actuales y necesarios. ¿Ha notado en sus encuentros con lectores una mayor sensibilidad o interés por estas enseñanzas en los últimos años?

Bueno, en la medida en que necesitamos referentes y orientación en este mundo con tanto ruido mental, emocional que tenemos, los clásicos son nuestra tabla de salvación. Fíjate que en dos meses el libro lleva ya cinco ediciones. Esa es la mejor muestra de que dan respuesta a lo que necesitamos para encontrar la felicidad, la serenidad, etc.

En su trayectoria combina la investigación rigurosa con la divulgación amena. ¿Cuál es el mayor desafío a la hora de acercar a los clásicos a un público amplio?

¿El desafío? No sabría decirte. Como señalaba al principio, no cuento quién es Séneca, no cuento quién Platón, sino lo que ellos nos cuentan, lo que nos han enseñado. Mi objetivo, por tanto, es transmitirlo de una forma útil y divertida. Es lo que intento hacer y lo que siempre espero haber conseguido. Ahí está el éxito del programa de radio, del pódcast, de los otros libros ya publicados y de este que Carpe Diem que en dos meses lleva ya cinco ediciones como te decía.

Quizá ese sea el desafío, tratar de compartir esas enseñanzas mediante un tono diferente, más desenfadado quizá.

Sí, porque además son actuales y modernos, y son divertidos, y te lo pasas bien, y sirven para la vida. Esa es la clave de los clásicos.

Presenta su última publicación, ese ‘Carpe Diem’, en la Feria del Libro de Castelló. ¿Qué le gustaría que se llevaran los lectores de su charla y del libro?

Que aprendan algo. Aprender en el sentido de qué hacer para entrenar nuestras emociones y así llegar a ser felices, y que se lo pasen bien. Se lo van a pasar bien seguro porque no suelo hacer una presentación al uso. Suelo hacer una especie de show en el que la gente canta y baila. Además, si tenemos en cuenta que para mí la provincia de Castellón es como una segunda casa (veraneo todos los años en Benicàssim), estoy convencido de que pasaremos un rato agradable y en familia.

De esa forma también logra atraer más al público, ¿no cree?Quiero decir, con ese tono desenfadado.

Claro, claro, eso es. Hay que enseñar divirtiendo.

¿Algo que se ha olvidado?

Es un principio de los clásicos, además. Docere delectando.