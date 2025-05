Un maig teatral castellonenc i de dones

El mes de maig arriba carregat de força femenina als escenaris, amb les dones de Castelló com a protagonistes indiscutibles d’un moment creatiu potent, valent i amb veu pròpia. Dramaturgues, directores, actrius i creadores escèniques prenen la paraula i l’escena en un mes que mereix ser celebrat com a punt d’inflexió per a la visibilització del talent teatral femení valencià i castellonenc.

Una marea teatral

Del 2 al 4 de maig, el Teatre Principal de Castelló acull l’estrena de Plenamar, la nova producció pròpia de l’Institut Valencià de Cultura (IVC). L’obra, escrita per la dramaturga castellonenca Begoña Tena i dirigida a quatre mans per les també castellonenques Laia Porcar i Núria Vizcarro, representa molt més que una estrena: és un símbol del compromís amb la creació escènica de proximitat i amb les dones artistes del territori.

Plenamar narra una història que parla de la incomunicació, el territori i els límits que imposa la natura i la societat. Ambientada en un arxipèlag que només connecta amb la península durant la marea baixa, la proposta reflexiona sobre el desig d’un pont que unisca realitats, però també les fractures internes que separen les persones. La interpretació està liderada per l’actriu d’Onda Carme Juan, acompanyada per un repartiment que inclou Laura Useleti, Merce Tienda, Pau Gregori, Silvia Valero i Talia Bobany.

El Teatre Principal de Castelló acull 'Plenamar' del 2 al 4 de maig. / MEDITERRÁNEO

Amb escenografia d’Anna Fonollosa, visuals d’Andreu Signes, vestuari de Marian Varela i música en directe de Versonautas, Plenamar es presenta com una experiència escènica total. A més, la funció del diumenge 4 de maig serà adaptada per a persones amb diversitat sensorial, en línia amb l’objectiu del IVC de garantir l’accessibilitat cultural.

De Castelló a Màlaga

El talent castellonenc no es queda a casa. El dijous 8 de maig, a la sala Factoría Echegaray de Màlaga, Paz Palau estrenarà Aquí también los árboles son verdes, una peça escènica seleccionada dins d’un projecte de producció emergent, com ja va anunciar Mediterráneo. Palau no només signa el text, sinó que també dirigeix l’obra, consolidant-se com una veu singular amb capacitat per crear universos propis i compromesos. Segons recull malagadecultura.com, la peça explora temes com la identitat i la memòria, i mostra el seu estil poètic i provocador.

D’altra banda, al Sohrlin (el segon espai teatral impulsat per Antonio Banderas), l’actriu castellonenca especialitzada en circ Marta Martín forma part de l’espectacle Imagine del Cirque des Sens. Després del seu pas pel Teatre Soho en nadal de 2023, on ja va meravellar amb el seu treball en espectacles familiars, Martín continua demostrant la seua versatilitat i expressivitat física en escenaris d’alt nivell.

Un camí no sempre fàcil

Aquest maig teatral, amb nom de dona i arrels a Castelló, evidencia una realitat inqüestionable: les dones creadores existeixen, ressonen i construeixen una escena rica i diversa, encara que el camí per a arribar fins ací ha estat —i encara és— ple de traves. Per això, donar visibilitat a aquestes propostes no és només un gest de celebració, sinó un acte de justícia i de resistència cultural.

Paz Palau, al centre, amb el repartiment de la seua obra 'Aquí también los árboles son verdes'. / Factoría Echegaray

Perquè darrere de cada estrena, hi ha anys de treball, formació, invisibilitat i perseverança. I perquè, en paraules, com diuen, el somni només es fa realitat si algú s’atreveix a contar-lo i a pujar-lo a escena.