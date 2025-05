La FAM Teatre de Vila-real, finalista als Premis Max

La companyia de Vila-real La FAM Teatre assolix una nova fita destacada en la seua trajectòria artística en ser nominada als XXVIII Premis Max de les Arts Escèniques, uns dels reconeixements més prestigiosos del sector a l’estat espanyol. El jurat dels guardons seleccionà la seua producció Ambulant com a finalista en la categoria de «Millor labor de producció», una menció que premia l’excel·lència en l’organització, coordinació i execució de tots els elements que fan possible que un espectacle arribe a escena amb qualitat i solvència.

Una trajectòria ascendent

Ambulant no és només una proposta escènica de gran format, sinó també un projecte col·lectiu amb un fort component artesanal i emocional. Dirigida pel reconegut creador escènic Adrian Schvarzstein, l’obra és un èxit rotund des de la seua estrena, tant en acollida del públic com per part de la crítica i els professionals del sector. Així ho avalen els diversos guardons que ha rebut fins ara: Premi al millor espectacle familiar de la Mostra de Teatre d’Alcoi (2022), Premi al millor espectacle de circ als Premis de les Arts Escèniques Valencianes (2023), i Premi al millor espectacle de circ del prestigiós festival internacional FETÉN (2024), especialitzat en arts escèniques per a la infància.

Des de la seua estrena, 'Ambulant' ja ha rebut importants reconeixements. / MEDITERRÁNEO

La nominació als Premis Max 2025 se suma a aquesta trajectòria d’èxits, situant a La FAM Teatre en el mapa nacional de les companyies més innovadores i valentes del panorama escènic actual.

Homenatje els circs clàssics

Ambulant proposa un viatge visual i emocional cap als inicis del segle XX, quan els circs ambulants recorrien pobles i ciutats carregats d’il·lusió, misteri i esforç col·lectiu. L’escenografia es munta en viu, davant dels espectadors, amb carros, maletes, baüls i instruments que van prenent forma fins a crear l’espai màgic del circ. L’espectacle compta amb música en directe, personatges carismàtics, números de circ plens de poesia i una narrativa que apel·la directament a la nostàlgia, la identitat col·lectiva i la necessitat de trobar un lloc on pertànyer.

La sinopsi de l’obra descriu com «un xicotet i pintoresc circ acaba d’arribar a la ciutat després de recórrer centenars de quilòmetres», i com aquest grup de personatges singulars –artistes, músics i éssers únics– es relacionen entre ells: riuen, s’enamoren, es barallen, ballen i viuen junts com una autèntica família nòmada. És un espectacle que parla de la vida, de l’art i de la comunitat a través del llenguatge universal del circ.

Forta presència valenciana

En la 28a edició dels Max, Ambulant comparteix protagonisme amb altres noms destacats valencians. Farra, una coproducció entre la Compañía Nacional de Teatro Clásico i el director alacantí Lucas Escobedo, opta al premi al «Millor espectacle musical o líric», mentre que la dramaturga Aina Gimeno Pérez està nominada com a «Millor autoria revelació» per Boira. A més, el coreògraf Marcos Morau, d’Ontinyent, també opta al premi a «Millor direcció d’escena» per Afanador, muntatge del Ballet Nacional d’Espanya.