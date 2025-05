Morella es consolida com a referent cultural amb el Festival Literari 2025

Amb una aposta clara per la cultura i el pensament crític, el Festival Literari de Morella (FLIM) torna un any més, del 16 al 18 de maig, per transformar la capital dels Ports en centre neuràlgic del diàleg literari i intel·lectual. En la seua quarta edició, el certamen manté el seu esperit gratuït i obert, amb l’objectiu principal de fomentar la lectura, el debat i la participació activa dels assistents.

La sessió inaugural, celebrada a Madrid al saló Pérez Galdós de l’Ateneo madrileny amb la presència de la directora del FLIM Elena Moya, acompanyada pel periodista Andrés Rubio, el president de Los Pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre, i la Directora General del Libro, María José Gálvez, va servir per presentar els detalls d’una programació que inclourà panels sobre temes d’actualitat com la salut mental, la sostenibilitat, la gastronomia o el futbol.

Sota el lema La història, per a què serveix?, s’obrirà el festival amb un debat moderat pel periodista Antoni Bassas, que comptarà amb veus destacades com les de Pilar Astray, Paco Cerdà, Jesús Gallego i l’historiador Paul Preston, qui es connectarà on line.

Elena Moya, Andrés Rubio, Francisco Mestre i María José Gálvez, en la roda de premsa de presentació del FLIM 2025. / MEDITERRÁNEO

Entre els participants d’enguany també destaquen noms com el ja esmentat Andrés Rubio, Puri Mascarell, Isabel Fuentes i Tomás Navarro, així com periodistes com Ramón Besa, Toni Padilla i Sean Whelihan, a més dei la música d’artistes com Alix Wiseman i la reconeguda Marina Rossell.

La directora del FLIM, la també novel·lista Elena Moya, ha posat l’accent en la necessitat de repensar els festivals com espais inclusius i transformadors. «Volem que Morella siga un lloc viu dins del mapa cultural espanyol, com ho és Alcázar de San Juan a la xarxa ferroviària: un punt de connexió dins d’un sistema complex», ha explicat. La seua novel·la La Mestra Republicana serà també part del programa de les jornades.

D’altra banda, Andrés Rubio, autor del llibre España fea, ha aprofitat l’ocasió per a denunciar la destrucció territorial i arquitectònica del país, i valora el FLIM com «un espai on posar en qüestió les derrotes de la democràcia».

Programació diversa i viva

El programa oficial del FLIM 2025 arranca divendres 16 de maig amb activitats a l’IES Els Ports i una visita teatralitzada de personatges històrics com Shakespeare i Mary Wollstonecraft. La vesprada inclourà la inauguració oficial al Teatre Municipal i la visita a l’exposició Dones a l’exili, guiada per Teresa Ferriz, així com un concert nocturn al pub Dadá amb músiques de diverses procedències.

Dissabte 17 serà la jornada més intensa, amb rutes històriques pels carrers de Morella, partides d’escacs simultanis, una ruta astronòmica i fins a set taules redones, entre les quals destaquen: La història per a les dones: amiga o enemiga?, ¿España fea? o El futur de l’aigua: lliçons de la història.

Programa del FLIM 2025. / MEDITERRÁNEO

Diumenge 18, el festival tancarà amb ioga, debats gastronòmics i literaris, la tradicional entrega de premis del concurs literari Sergio Beser i una ruta gastronòmica per la ciutat, guiada per la consultora Tina Nielsen.

Per a consultar la programació completa de la quarta edició del Festival Literari de Morella es pot visitar la web oficial del certamen: flim.es/edicion-2025