Castelló viu la millor Fira del Llibre de la seua història

La Fira del Llibre de Castelló ha assolit enguany una fita històrica que marcarà un abans i un després en la seua trajectòria. La 41a edició de l’esdeveniment literari no sols ha trencat rècords d’assistència, amb més de 10.000 persones omplint la plaça Santa Clara, sinó que també ha registrat 6.000 llibres venuts i un impacte econòmic estimat en 100.000 euros.

L’edició d’enguany ha estat la primera gestionada directament per l’Ajuntament de Castelló, a través de la regidoria de Cultura, i ha apostat fort per una programació de primer nivell. L’alcaldessa, Begoña Carrasco, ha celebrat l’èxit rotund de la cita: «Ha sigut una edició de rècord i no podem estar més satisfets d’haver aconseguit l’objectiu desitjat: posar Castelló en el mapa de la cultura».

La presència d’escriptors de renom com Eloy Moreno, Javier Sierra, Blue Jeans, Pablo Rivero, Rosario Raro, Luz Gabás, Magda Simó, Fulgencio Argüelles, Rafa Lahuerta, José Luis Sastre, Marc Marginedas i Anna Kadabra, entre molts antres, ha sigut un dels grans reclams per al públic, que va arribar a esperar fins a quatre hores per obtenir una signatura. Aquesta ha sigut també la primera vegada que la fira ha reunit tres guanyadors del Premi Planeta, dos del Premi Nadal i quatre del Cervantes Chico.

El sector, content

Els llibreters, protagonistes essencials de l’esdeveniment, han valorat la fira amb una puntuació quasi perfecta: un 99,92% l’han qualificada de «molt satisfactòria», mentre que el 82,65% han aplaudit la nova distribució d’espais, especialment les casetes de Santa Clara, que han funcionat com a veritable cor de l’activitat literària.

La regidora de Cultura, María España, ha expressat el seu compromís de mantenir el nivell assolit: «Ha sigut la millor fira de la història, dit per escriptors, lectors i llibreters. No podem estar més orgullosos del treball fet i de la resposta increïble dels castellonencs».

Educació i solidaritat

La 41a edició també ha destacat per la seua vessant educativa i solidària. Més de 190 autors, entre ells Basilio Trilles, Pere Cervantes, Juli Cèsar Cano, Desirée Ruiz i Francisco Toledo, han participat en un programa amb 120 activitats, incloent-hi tallers per a escolars i accions com la “Biblioteca Itinerant d’Hospitals”, amb 50 préstecs a pacients hospitalitzats.

Amb aquest balanç, la Fira del Llibre de Castelló es consolida com un referent cultural que connecta el públic amb la literatura i impulsa l’economia local, projectant la ciutat com un espai viu de creació, lectura i trobada.