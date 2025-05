Sidonie se suma al cartel de lujo del Capla Festival 2025

El próximo 4 de octubre, en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló, se celebrará la primera edición del Capla Festival, que acaba de anunciar una de las últimas incorporaciones. En esta ocasión es el grupo de Barcelona Sidonie el que se suma a la primera edición de este evento que promete buen ambiente y mejor música.

La famosa agrupación española, con una trayectoria llena de éxitos, mezcla sonidos de indie pop y rock. De origen barcelonés, puede presumir de una larga carrera musical, con grandes himnos como Carreteras infinitas, Maravilloso, El incendio, etc. Con la confirmación de Sidonie, el Capla Festival sigue sumando artistas a un cartel de lujo, que promete hacer historia. Fangoria, La La LoveYou, Seguridad Social, Nancys Rubias, We Are Not DJ’s, Valiente Bosque y Sidonie conforman, por ahora, una alineación espectacular para la primera edición de este festival, con 12 horas ininterrumpidas de música.

Atractivos

El Capla Festival 2025 ha sido diseñado para conectar a generaciones, ofreciendo un espectáculo de calidad con artistas de renombre nacional. Con la recomendación de Los 40 Principales, el evento aspira a convertirse en una cita única e ineludible, en la que los amigos puedan reunirse para disfrutar de una oferta integral que abarca música de primer nivel, una deliciosa propuesta gastronómica, iniciativas benéficas con un impacto positivo y diversas opciones de ocio para completar una jornada excepcional.

Con un nombre inspirado en los famosos Premios Capla de dibujo infantil, que marcaron a varias generaciones, y a la ciudad donde se celebra, Castelló de la Plana, este certamen pretende convertirse en un homenaje a aquella época, y se dirige fundamentalmente a ese público que, con gran entusiasmo, participaba año tras año en aquella entrañable cita artística.

Con la promesa de diversión y un espectáculo de primer nivel, el Capla Festival también destaca por su faceta solidaria. El evento colabora activamente con varias asociaciones benéficas, una conexión enriquecida por la Fundació Caixa Castelló, la entidad creadora del Premio Capla de dibujo infantil, que sirve de faro para la parte benéfica del encuentro.

El festival albergará un área solidaria llena de juegos lúdicos, en la que los asistentes podrán ganar consumiciones al tiempo que apoyan causas importantes y se divierten, fomentando así una experiencia con un fuerte sentido comunitario. A través de esta feria, las asociaciones benéficas obtendrán un espacio para incrementar su visibilidad y mejorarán la experiencia de los asistentes, convirtiendo la jornada en un día inolvidable para todos.

Además, el Capla Festival contará con una zona de food trucks con una variada oferta gastronómica y opciones para todos los gustos. Habrá cocina local e internacional, incluyendo recetas veganas y sin gluten, para que todos puedan disfrutar de la experiencia, que será una oportunidad estupenda para recargar pilas entre concierto y concierto.

Entradas ya a la venta

Actualmente, se puede adquirir la entrada general por tan solo 32 euros y la VIP, por 75; no obstante, está prevista una subida el martes 13 de mayo. Los interesados pueden conseguirlas en www.entradascastellon.com. Con esta cuidada combinación de música, solidaridad y gastronomía, el Capla promete convertirse en un acontecimiento inolvidable, que se posicionará en el mapa de los grandes eventos culturales y sociales de la ciudad.