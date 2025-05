Torna MARTE a Castelló: més de 20 galeries i propostes d’avantguarda en una fira imprescindible

La ciutat de Castelló es prepara per a acollir, del 23 al 25 de maig, la XII edició de la Fira d’Art Contemporani MARTE, una cita consolidada dins del panorama artístic espanyol que reunirà més de 20 espais expositius. L’esdeveniment, que es manté gratuït i obert a tots els públics, s'ha presentat oficialment a l’Espai Cultural Obert Les Aules de la Diputació.

Com ja és habitual, la fira se celebrarà a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló, i enguany comptarà amb la participació destacada de l’artista valencià Robert Ferrer i Martorell (Picassent, 1978) com a artista convidat. Ferrer i Martorell està representat per la galeria mallorquina Pep Llabrés i és reconegut com una de les figures clau de l’abstracció geomètrica contemporània a Espanya, amb projecció internacional des de la seua selecció per l’Institut Cervantes de París en 2016.

La Fira MARTE compta amb el suport institucional de la Diputació i l’Ajuntament de Castelló, així com de la Generalitat Valenciana, a través del Consorci de Museus i l’Institut Valencià de Cultura. Aquest suport reafirma el compromís amb la promoció de l’art contemporani i la difusió cultural.

L’Auditori i Palau de Congressos de Castelló acollirà un any més la Fira d’Art Contemporani de Castelló MARTE. / MEDITERRÁNEO

El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha assegurat durant la presentació oficial de la cita que «la Diputació reafirma el seu suport a MARTE, una fira que ha col·locat Castelló al mapa de l’art contemporani i que ja traspasa fronteres». Per la seua banda, la regidora de Cultura de la capital de la Plana, María España, ha destacat la importància de l’esdeveniment com a plataforma per als artistes becats pel programa Hàbitat Artístic. La delegada territorial de l’IVC a Castelló, Nuria Felip, assenyala també que «la cultura també és una font d’oportunitats econòmiques per al territori», mentres que un dels directors de la fira, Joan Feliu, defineix MARTE com «la socialització de l’art per a tots els públics».

Nicolás Bugeda, director-gerent del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha aprofitat l’ocasió per a remarcar que MARTE és «l’única fira d’art contemporani de la Comunitat Valenciana amb rellevància a escala nacional» i subratlla la col·laboració constant amb les galeries del territori, també en accions com la recuperació del sector afectat per la dana, amb ajudes de sis milions d’euros.

Programació diversa

A més de les exposicions, la fira inclourà xarrades, intervencions i tallers infantils, com el que impartirà Minarai el diumenge, 25 de maig, al matí, per apropar les arts plàstiques als més menuts. També es manté la cita amb MARTE Social, on es tractaran temes com la propietat intel·lectual i es presentaran projectes de residències artístiques, institucions culturals i editorials.

Entre les galeries participants destaquen noms com Artizar, amb obra de Victoria Ramírez; Arma Gallery, amb un suggeridor diàleg entre Kyte Tatt i Jiri Hauschka; Herrero de Tejada, que presenta treballs de Miguel Ángel Erba; Shiras, amb una mostra conjunta d’Eduardo Urdiales i Enrique Zabala; Modus Operandi, que aposta per Juan Díaz Faes; EST_ART Space, amb obres de Francisco Carmena i Eva Alonso; Proyecto H, amb Livia Marín i Otto Martín; Antonia Puyó, que presenta Jesús Cisneros; 95 ART GALLERY, amb SFHIR i Albert Bonet; La Mercería, amb David Sánchez; La Gran, amb Luis Pérez Calvo i Enrique Marty; Galería Ola, amb Rolan Kay i Agus Díaz Vázquez; Llamazares, amb Fernando Barrios; Lapislázuli.Gallery, amb K1wy i Alvar Fdez; la castellonenca Galería Batec, amb obra de Lucía Valles; La Panartería, amb treballs de Nean; Olga Julián, amb Ira Torres; Garage Bonilla, amb obres d’Antonio Molina i Adrián Aguado; i Espai Nivi, l’espai d’art situat a Culla, amb obra de Matías Krahn.

També destaca la presència del projecte CeramicRes, residència d’art contemporani centrada en la ceràmica a l’Alcora, que mostrarà els resultats de la seua tercera edició i protagonitzarà una taula redona dissabte a la vesprada. L’organització va subratllar la importància de vincular l’art al territori i fer-lo generador de valor cultural i social.

Col·leccionisme i nous talents

MARTE continua en la seua dotzena edició promovent un col·leccionisme d’iniciació, amb propostes d’artistes emergents o en plena projecció, a preus assequibles, per facilitar l’accés a l’art contemporani a nous públics. Així mateix, reafirma el seu compromís amb la diversitat de llenguatges, l’experimentació formal i el suport a les noves generacions d’artistes, convertint Castelló en un referent imprescindible dins de l’escena artística espanyola.

Totes les activitats i l’accés a la fira continuaran sent gratuïts.