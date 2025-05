Diez años de BIF: el festival de Castellón que demuestra que el underground no necesita permiso

Si nunca has oído hablar del BIF, no hay de qué preocuparse: no eres el único. Tampoco es que el festival lo esté gritando desde las vallas publicitarias o buscando trending topics. El BIF (Balloon International Festival) lleva diez años haciendo las cosas a su manera. Nada de sponsors, cero subvenciones, ni rastro de marketing chillón. Solo música, pasión y una firme filosofía DIY («hazlo tú mismo») que, lejos de parecer una pose, es su única forma de entender el mundo.

Este sábado 10 de mayo, a partir de las 19.30 horas, el BIF celebra su décima edición en La Bohemia, Castelló. Una fecha señalada para un evento que ha resistido modas, crisis y pandemias a base de esfuerzo colectivo y muchas, muchas furgonetas recorriendo kilómetros. Porque aquí, si algo sobra, es autenticidad.

Una historia de amor por la música subterránea

Desde aquel primer bolo en 2013 en la sala Fraguel Rock de Benicasim —con Sugus, Balloon Flights y Gas Drummers— hasta el potente cartel de este año, el BIF ha crecido sin traicionarse. Detrás del evento están Juan Mañas, Pablo Beltrán y Daniel Forcada, tres nombres ligados a la escena local desde hace décadas, tanto desde los escenarios como desde la mítica sala Four Seasons o colectivos como Ni Idea Producciones.

Los castellonenses Ortopedia Técnica repiten experiencia en el BIF. / MEDITERRÁNEO

En estos diez años han pasado por el festival bandas que han marcado época dentro del punk, el garage o el rock alternativo: The Adolescents, TV Smith, Biznaga, Airbag, Futuro Terror, Dave Smalley, La URRS, La Élite, Sugus o Niña Coyote eta Chica Tornado, por nombrar solo algunos. Un line-up que haría salivar a cualquier fan del subsuelo musical ibérico (y más allá).

2025: una edición para celebrar (y sudar)

El cartel de este décimo aniversario no se anda con rodeos. Lo encabezan Viva Belgrado, banda cordobesa que ha conseguido dar el salto desde los márgenes a los escenarios más relevantes sin renunciar a una ética férrea. Su último disco, Cancionero de cielos, ha sido aclamado por público y crítica, y en directo son una auténtica apisonadora emocional.

10 años del BIF, el festival underground de Castellón, cartel a cartel / BIF

Junto a ellos estarán Ortopedia Técnica, probablemente el grupo más representativo de la nueva escena punk de Castellón. Hijos bastardos del post punk valenciano y de la angustia postadolescente, su propuesta está evolucionando hacia terrenos más melódicos sin perder ni una pizca de nervio. Su próximo EP promete dejar huella.

El espíritu rockero más alternativo e incendiario es protagonista en cada actuación del BIF. / MEDITERRÁNEO

Completa el trío de ases Mentah, joya gallega del emo punk noventero con un directo capaz de convertir una afonía en comunión colectiva. Referencias como Karate o Sunny Day Real Estate resuenan en sus temas, pero lo que realmente los hace imprescindibles es su honestidad brutal en tiempos de likes y métricas.

DIY o nada

Lo que distingue al BIF no es solo su programación —que ya quisieran muchos festivales de gran formato— sino su compromiso con otra forma de hacer las cosas. Las entradas solo se venden en formato físico, en tiendas locales, y el ambiente que se genera cada año es más el de una celebración entre cómplices que el de un evento con pulserita VIP.

En un país saturado de festivales clónicos, el BIF sigue siendo una rareza necesaria: un espacio donde la música importa más que el postureo, donde la escena se construye desde abajo, y donde cada pogo es también un acto de resistencia cultural.

Diez años no se cumplen todos los días. Y si aún no conoces el BIF, el 10 de mayo tienes la excusa perfecta para dejar de ignorarlo.