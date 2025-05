Sophie Auster: «Convertirme en madre y perder a mi padre me hizo más honesta que nunca»

Hay discos que no nacen de una idea, sino de una urgencia. Milk for Ulcers, el último trabajo de Sophie Auster, es uno de ellos. Compuesto durante un periodo marcado por la muerte de su hermano, la enfermedad y pérdida de su padre —el célebre escritor Paul Auster—, y el nacimiento de su hijo Miles, este álbum es un mapa emocional de un territorio en ruinas que también florece. «Es el disco más íntimo que he hecho», reconoce la cantante y compositora, que el próximo 17 de mayo actuará en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló (entradas disponibles, aquí) para presentar estas canciones escritas con la piel abierta.

Lejos de los artificios, Milk for Ulcers ofrece un refugio raro en tiempos de estímulos fugaces y emociones prefabricadas: el de la música como lugar para quedarse, para sentir y ser acompañado. Hija de Paul Auster y Siri Hustvedt, Sophie creció en un hogar donde el arte era algo cotidiano. Pero su voz —su mirada, su forma de escribir— es plenamente suya: desgarrada, lírica y honesta. En esta conversación con Mediterráneo, habla del duelo, la maternidad, el poder del arte, la poesía y esa necesidad de cantar, incluso —o sobre todo— cuando todo se rompe.

Tu disco Milk for Ulcers nace de un periodo vital especialmente intenso para ti, marcado por pérdidas profundas y también por el nacimiento de tu hijo. ¿Cómo encontraste fuerzas para crear en medio de tanto dolor y transformación?

Creo que una gran parte de mi amor por la música y la composición viene de que es una forma de terapia. Siempre me ha ayudado en los momentos terribles. Durante estos últimos años de pérdidas extraordinarias, no ha sido diferente.

Sophie Auster actuará por primera vez en Castelló el 17 de mayo. / Spencer Ostrander

Has dicho que este es tu álbum más íntimo, de emociones crudas. ¿Sentiste que la música te sostenía o te exponía? ¿O ambas cosas a la vez?

Es el trabajo más personal y desnudo que he hecho hasta ahora. Sentí que no tenía otra opción más que hacer algo muy honesto y sentido en este momento. Creo que convertirme en madre y perder a mi padre me ha hecho ser más sincera que nunca.

El título es bellísimo y también irónico. ¿Qué representa para ti esa imagen de alivio momentáneo que puede agravar la herida?

Representa cómo solemos buscar soluciones rápidas para nuestros problemas, soluciones que no siempre llegan a la raíz del asunto. También es una especie de burla hacia cómo la cultura trata de «arreglarnos».

Canciones como Blue Team tienen una carga emocional evidente. ¿Cómo fue el proceso de escribir para tu padre sabiendo que era quizá una despedida?

Extremadamente duro y emocional. Sabía que iba a morir cuando me senté a escribirla. No sabía cuán pronto, pero algo dentro de mí me dijo que debía escribirla lo más rápido posible. La terminé en una semana, se la toqué, y la semana siguiente estaba a su lado cuando dio su último aliento.

En tiempos de emociones empaquetadas y atención fragmentada, tu música ofrece justo lo contrario: espacio para sentir, para quedarse. ¿Sientes que estás nadando a contracorriente?

Sí y no. Creo que hay elementos contemporáneos en las canciones que pueden atraer al público del pop, pero incluso cuando intento escribir una canción pop, ¡termina saliendo como algo indie alternativo! No puedo evitar escribir lo que me sale de forma natural, y eso no siempre es lo que está de moda, pero soy yo.

Dices que no quieres responder con clichés a la pregunta de cómo se curan las heridas. ¿Crees que el arte tiene la capacidad de acompañar más que de resolver?

El arte, en su mejor forma, es consuelo. Las películas, los libros y la música que amamos pueden hacernos sentir menos solos en los momentos difíciles.

¿Qué ha cambiado en tu manera de componer y cantar desde que eres madre? ¿Ha cambiado tu voz interior, o tu forma de escuchar el mundo?

Mi tolerancia hacia la crueldad, la estupidez y la intolerancia se ha vuelto inexistente. Tengo que ser defensora de mi hijo y ahora también me he convertido en una mejor defensora de mí misma. Últimamente me he plantado en situaciones que me han sorprendido, y lo he hecho de forma directa y brutalmente honesta. Creo que es de lo que más orgullosa me siento. La verdad es que no he escrito mucho mientras me preparaba para lanzar este disco y salir de gira, pero sospecho que las próximas canciones también serán honestas y expuestas.

Creciste en una casa llena de arte, música y literatura. ¿Cómo fue convivir desde niña con ese ambiente creativo tan particular?

Maravilloso. Tuve una infancia idílica, llena de amor, arte y libros. Estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de crecer en un hogar donde estuve expuesta a tantas cosas.

¿Tu forma de escribir canciones se alimenta más del oído musical o del oído literario?

Creo que del oído musical, pero toda la lectura que he hecho me ha ayudado muchísimo a romper con los clichés y a escribir letras poéticas.

En tus letras se percibe una voz muy personal, pero también cierta carga poética. ¿Lees poesía mientras compones? ¿Qué autores te acompañan?

He leído mucha poesía y recurro a ella con frecuencia mientras trabajo en las letras, para salir de las convenciones.

El 17 de mayo presentarás Milk for Ulcers en Castelló. ¿Qué esperas del encuentro con el público en directo, después de haber creado algo tan íntimo?

Estoy emocionada. La interpretación en vivo es catarsis, así que espero que la gente sienta lo que yo siento al presentar estas canciones en directo.

Por último, ¿qué tipo de espacio intentas construir en un concierto tuyo: uno emocional, uno ritual, uno sonoro?

Intento atraer al público y contarle una historia. Quiero que sientan que estamos ahí juntos, compartiendo un momento íntimo.