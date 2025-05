20 propostes es beneficien del programa UJI-Encultura

Un total de 20 propostes culturals es beneficiaran de les ajudes UJI-Encultura 2025 que concedeix la Universitat Jaume I i que estan dirigides a donar suport als projectes dissenyats per membres de la comunitat universitària i de la societat en general que busquen promoure la participació social en l'activitat cultural.

Les ajudes impulsades pel Vicerectorat de Cultura, Llengües i Societat serveixen per a donar suport a iniciatives que es realitzen arreu del territori enfortint el concepte d’extensió universitària i que s'estableixen com a punts de connexió de treball amb els agents socioculturals, al mateix temps que promouen la socialització dels resultats de la proposta presentada.

Una exposició que forma part d'un dels projectes ja realitzats. / Mediterráneo

Les iniciatives seleccionades abasten diferents àmbits de coneixement i culturals, entre els quals destaca l'educatiu; i es desenvoluparan durant l'exercici 2025. Entre aquestes iniciatives es troben la continuació dels projectes Memòria Històrica d'Educació III: Digitalització d'entrevistes a docents jubilats de Castelló, 125 anys d'estudis de mestre a Castelló de la Plana. Rafael Balaguer (1875-1979), un exemple de model pedagògic, intel·lectual i artístic o Camí(n)Art. Els camins de l'escola. Del viatge com a pretext formatiu en l'escola rural a les accions performatives en el territori.

'Territori (foto) sensible, cianotípia i ecocomunicació ciutadana'

Una altra de les propostes dissenyades per membres del Departament d'Educació i Didàctiques Específiques de l'UJI és Territori (foto) sensible, cianotípia i ecocomunicació ciutadana, que s'inicia aquesta setmana. En concret, es desenvoluparan dues conferències que impartirà Virginia Gavaldà, mestra d’educació infantil, membre del Seminari d’Educació Ambiental de Castelló i coordinadora de la xarxa Cesca. La primera serà el dimecres, dia 14 de maig, titulada Els centres educatius, generadors del canvi cap a la sostenibilitat i la segona, el 21 de maig, amb el títol Ecocomunicació, l'art de comunicar. Ambdues es portaran a terme a la Facultat de Ciències Humanes i Socials a les 17.30 hores.

Patrimoni i història

Entre els projectes triats també es troben els relacionats amb el patrimoni i la història, la participació en accions de sostenibilitat amb la cultura com a eix vertebrador, els mitjans audiovisuals o la música, com per exemple Azúebar 2030. Innovación y comunidad para un futuro sostenible, Art per a aprendre: un projecte artístic per a la comunitat educativa de Castelló, PICS UJI. Patrimoni Cultural amb Itineraris per Castelló, Viatges per la prehistòria, Catarisme, dissidència i persecucions: una mirada des del segle XXI; o Trobada sonora. Unint veus per a la inclusió.

La vicerectora de Cultura, Llengües i Societat, Carmen Lázaro, assegura que les ajudes UJI-Encultura per a projectes culturals «són un element que permet incrementar i enfortir la implicació de la comunitat universitària en la mobilització del coneixement cap a la societat, ja que donen suport a propostes que estan obertes al públic en general, repercuteixen en la ciutadania i fan que la cultura es reconega com cal en el context de les funcions de la universitat».

Les ajudes convocades des del programa UJI-Encultura volen ser un incentiu més que servisca per a augmentar i millorar la proposta cultural de la Universitat Jaume I.