L''Europa barroca' de Capella de Ministrers arriba a l'Auditori de Castelló

Esta semana l’Auditori de Castelló acollirà el concert de la formació valenciana Capella de Ministrers amb el programa titulat Europa barroca, compost per diverses obres de Rameau, Bach i Händel.

Fundada en 1987 per Carles Magraner, que estarà a càrrec de la direcció en aquest recital, Capella de Ministrers és una agrupació dedicada a la investigació i difusió de la música històrica, abastant des de l’Edat Mitja fins al segle XIX. El seu treball combina rigor musicològic amb una interpretació sensible i apassionada, la qual cosa l'ha convertit en un referent de la música antiga.

Al llarg de la seua trajectòria, ha oferit concerts en prestigioses sales d’Espanya com l’Auditori Nacional i el Palau de la Música de València, i ha participat en festivals com el Festival Internacional de Música i Dansa de Granada i el Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola. La seua projecció internacional és destacada, amb actuacions en països com França, Itàlia, Alemanya, els Estats Units, la Xina i el Marroc, interpretant en espais emblemàtics com el Metropolitan Museum de Nova York i el BachFestival de Leipzig.

Capella de Ministrers compta amb una extensa discografia sota segells com Auvidis i CDM, el seu propi segell discogràfic. Ha rebut múltiples guardons, incloent-hi l’International Classical Music Award (ICMA) en 2018 i 2023, el Premi Carles Santos de la Música Valenciana i la Medalla d’Honor del Consell Valencià de Cultura en 2023.

Pel que fa a l’actuació que oferirà aquesta formació a Castelló, el programa s’obrirà amb la composició Les Indes Galantes, de Rameau, per a continuar amb la Suite Orquestral de Bach. El punt i final el posaran amb la Música per als Reials Focs Artificials de Händel. El concert serà el dijous 15 de maig a les 19.30 horas

Banda Municipal

A més, per a completar l’oferta musical de la setmana, l’Auditori de Castelló també oferirà el concert de la Banda Municipal de Castelló, este dimecres a les 19.30 horas, amb entrada lliure fins a completar l’aforament.