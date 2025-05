El Festival Internacional de Cinema de Vilafamés rep 1.203 curtmetratges

El Festival Internacional de Cinema de Vilafamés (FIV) es consolida amb passes de gegant i només en quatre edicions ha aconseguit superar la barrera psicològica dels 1.200 curtmetratges rebuts a concurs. Concretament han sigut 1.203 les propostes que han arribat de més de 60 països, sent Espanya el país de procedència amb major participació. Vilafamés, considerat com un dels pobles més bonics d'Espanya, es consolida així com referent en el panorama cinematogràfic nacional i internacional.

En 2024 van ser 1.170 els curtmetratges rebuts; en 2023, es van presentar 1.116 treballs; i en la primera edició del 2022 es van fregar els mil curts rebuts, quedant en 966. La línia ascendent i positiva que experimenta el FIV aferma l'aposta fílmica que el director castellonenc, Sergi González, juntament amb l'Ajuntament de Vilafamés, va iniciar en 2022.

Projeccions

Una quantitat desorbitada tenint en compte que, després del procés de selecció, seran a penes una trentena de treballs els que podran formar part de la Secció Oficial. Tots els curtmetratges seleccionats seran projectats en públic durant la celebració d'aquesta quarta edició del certamen, que se celebrarà entre el 23 i el 28 de juny. Cinc nits de projeccions (de dilluns a divendres) en la cèntrica Plaça la Font de Vilafamés donaran pas a la gala final en el mateix escenari, amb la projecció del curtmetratge Si no fuera por mi, dirigit per Sergi González i que compta amb la participació de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vilafamés.

S'espera la presència de diversos dels directors i protagonistes dels curtmetratges que entren a concurs. Aquesta mateixa plaça ha vist coronar-se com a grans premiats actors i actrius de la talla de Rosario Pardo, Luisa Gavasa, Míriam Díaz-Aroca, Ana Fernández o Alain Hernández, estreles de l'escena fílmica i teatral espanyola.

Terminis

Des de la direcció del festival es destaca la gran qualitat dels treballs rebuts i la varietat de temàtiques de cadascun d'ells, la qual cosa dificultarà notòriament la labor de selecció, que cada any és més complicada. Entre el 10 i el 14 de maig s'enviaran els comunicats oficials als 1.203 participants. El dia 15 de maig s'anunciaran els curtmetratges seleccionats a través de les xarxes socials del festival.

El Festival de Cinema Internacional de Vilafamés (FIV) compta amb el suport del teixit cultural i empresarial del municipi. El FIV compta amb el suport d'entitats com l'Ajuntament de Vilafamés, amb les regidories de Turisme i Igualtat, i el MACVAC; i indústries com Colorobbia, Caixa Rural de Vilafamés, Bodegas Magnanimvs, New Tiles, Globe Energy, FACSA, Oleícola del Penyagolosa, Apartaments Antic Palau i El Jardín Vertical, les quals aporten el seu granet d'arena perquè aquesta proposta cultural siga una realitat any rere any.