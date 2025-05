'Danza a Escena' oferirà tres actuacions a Vinaròs

La setzena edició de Danza a Escena aterra enguany a l’Auditori de Vinaròs, que acollirà tres espectacles el dissabte 17 de maig i els dies 5 i 6 de juliol.

El circuit estatal d’impuls a la dansa promogut per l’Inaem i desenvolupat per la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de titularitat pública, arrancarà a Vinaròs el proper dissabte amb la companyia Baal, formada per Catalina Carrasco i Gaspar Morey, que presentarà A&S: viajeras del espacio, obra de dansa i tecnologia interactiva, plàstica i pictòrica per a xiquets des dels dos anys, amb la història de dos viatgers espacials.

Baal oferirà un espectacle per a xiquets des dels dos anys. / Mediterráneo

Pel que fa a les dues representacions de juliol, el dissabte 5 serà el torn de Sujeto-verbo-predicado, una proposta que naix de la investigació que la companyia CondeGalí BL porta desenvolupant per a analitzar la relació entre sintaxi i coreografia com a formes de composició pròpies del llenguatge. Creen així un viatge a través de les funcions i accions que realitzem cada vegada que escrivim, diem o fem una frase.

Cielo rasO

L’endemà el circuit s’acomiadarà de Vinaròs amb la companyia basca Cielo rasO, dirigida pel coreògraf donostiarra Igor Calonge, i Née, un treball en solitari que aborda l’experiència humana des de la perspectiva de la pèrdua, el desencant i la transformació personal.